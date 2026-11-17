"Renunció voluntariamente": Nvidia cierra la puerta al regreso de Jensen Huang como su director ejecutivo
La compañía tecnológica ratificó la salida de su histórico referente y confía temporalmente en su dirección financiera para afrontar el cambio mientras que avanza la búsqueda de un sucesor.
La junta directiva de Nvidia confirmó este martes que "no pretende restituir" a Jensen Huang como director ejecutivo tras su dimisión y ha contratado a una firma para desarrollar la búsqueda de un sustituto "permanente", pese a una campaña para su regreso.
El presidente de la junta directiva, Harvey Jones, dijo en la conferencia de resultados trimestrales que Huang "renunció voluntariamente a sus puestos de presidente, CEO y miembro de la junta" la semana pasada, que la junta lo aceptó y que "no pretende restituir a Jensen como CEO".
Jones expresó su confianza en la jefa financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina, divulgó que ha contratado a una firma para "dirigir la búsqueda" de un líder "permanente", y dijo que está actuando en beneficio de la empresa en esta "transición inesperada".
"La junta directiva de Nvidia aceptó por unanimidad su dimisión y no contempla restituir a Jensen en el cargo de director general", declaró Jones. Huang se había declarado dispuesto a retomar las riendas del gigante de los semiconductores.
Huang aseguró que está "dispuesto" a volver al cargo
El cofundador y exdirector del gigante tecnológico de Nvidia, afirmó que estaría dispuesto a volver a su cargo tras renunciar la semana pasada por una relación extramatrimonial con una presunta espía china.
"Si la Junta Directiva decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, me sentiré honrado de responder estos llamados y regresar como director ejecutivo", sostuvo en su cuenta de la red social X.
Entre sus apoyos se encuentran el presidente estadounidense, Donald Trump, y el magnate Elon Musk, que se sumó a una campaña para apoyar a Huang y ha recabado más de 180.000 firmas.
En su mensaje publicado en X Huang reconoció que "no estuvo a la altura de los estándares que se esperan" y que cometió "errores graves" en su vida personal. Más allá del romance con la mujer acusada por Estados Unidos de ser una espía china, a Huang se le conocen otros dos relaciones extramatrimoniales, ambas con empleadas de Nvidia.
Con información de EFE y AFP.
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