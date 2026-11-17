La junta directiva de Nvidia confirmó este martes que "no pretende restituir" a Jensen Huang como director ejecutivo tras su dimisión y ha contratado a una firma para desarrollar la búsqueda de un sustituto "permanente", pese a una campaña para su regreso.

El presidente de la junta directiva, Harvey Jones, dijo en la conferencia de resultados trimestrales que Huang "renunció voluntariamente a sus puestos de presidente, CEO y miembro de la junta" la semana pasada, que la junta lo aceptó y que "no pretende restituir a Jensen como CEO".

Jones expresó su confianza en la jefa financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina, divulgó que ha contratado a una firma para "dirigir la búsqueda" de un líder "permanente", y dijo que está actuando en beneficio de la empresa en esta "transición inesperada".

"La junta directiva de Nvidia aceptó por unanimidad su dimisión y no contempla restituir a Jensen en el cargo de director general", declaró Jones. Huang se había declarado dispuesto a retomar las riendas del gigante de los semiconductores.

Nvidia. Foto: Archivo.

Huang aseguró que está "dispuesto" a volver al cargo

El cofundador y exdirector del gigante tecnológico de Nvidia, afirmó que estaría dispuesto a volver a su cargo tras renunciar la semana pasada por una relación extramatrimonial con una presunta espía china.

"Si la Junta Directiva decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, me sentiré honrado de responder estos llamados y regresar como director ejecutivo", sostuvo en su cuenta de la red social X.

Esta captura de pantalla de un vídeo de CTI, obtenido a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026, muestra a Alice Huang (segunda por la derecha, de rosa), una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena ofrecida por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang (segundo por la izquierda, de negro, de espaldas a la cámara), en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025, durante Computex, la principal feria tecnológica de la isla. Foto: AFP.

Entre sus apoyos se encuentran el presidente estadounidense, Donald Trump, y el magnate Elon Musk, que se sumó a una campaña para apoyar a Huang y ha recabado más de 180.000 firmas.

En su mensaje publicado en X Huang reconoció que "no estuvo a la altura de los estándares que se esperan" y que cometió "errores graves" en su vida personal. Más allá del romance con la mujer acusada por Estados Unidos de ser una espía china, a Huang se le conocen otros dos relaciones extramatrimoniales, ambas con empleadas de Nvidia.

Con información de EFE y AFP.