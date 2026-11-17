Jensen Huang, cofundador y exdirector del gigante tecnológico de Nvidia, afirmó que estaría dispuesto a volver a su cargo tras renunciar la semana pasada por una relación extramatrimonial con una presunta espía china.

"Si la Junta Directiva decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, me sentiré honrado de responder estos llamados y regresar como director ejecutivo", sostuvo en su cuenta de la red social X.

Entre sus apoyos se encuentran el presidente estadounidense, Donald Trump, y el magnate Elon Musk, que se sumó a una campaña para apoyar a Huang y ha recabado más de 180.000 firmas.

El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Foto: Jeon Heon-Kyun/EFE.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me.



I came to the United States 53 years ago, and becoming an… — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

En su mensaje publicado en X Huang reconoció que "no estuvo a la altura de los estándares que se esperan" y que cometió "errores graves" en su vida personal. Más allá del romance con la mujer acusada por Estados Unidos de ser una espía china, a Huang se le conocen otros dos relaciones extramatrimoniales, ambas con empleadas de Nvidia.

Huang asume la responsabilidad de sus errores y dice que ama Estados Unidos

Huang comparecerá el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos, donde responderá a preguntas de los legisladores de la Cámara de Representantes en una comparecencia a puerta cerrada.

"Asumo plenamente la responsabilidad de mis errores y me comprometo a colaborar con la investigación independiente del Consejo", afirmó Huang en la carta de este martes.

Esta captura de pantalla de un vídeo de CTI, obtenido a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026, muestra a Alice Huang (segunda por la derecha, de rosa), una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena ofrecida por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang (segundo por la izquierda, de negro, de espaldas a la cámara), en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025, durante Computex, la principal feria tecnológica de la isla. Foto: AFP.

El confundador de la empresa definió a Nvidia como "la obra de su vida", y aseguró que construirla ha sido "un privilegio y un honor".

"En ningún otro lugar que no fuera Estados Unidos habría sido posible una empresa como Nvidia. Amo a nuestro país y amo a Nvidia", aseveró en el mensaje, que finalizó con agradecimientos a quienes le han enviado buenos deseos y a su familia, a la que dedicará el resto de su vida "para ser digno de su amor".

Nvidia tiene previsto presentar sus últimos resultados trimestrales al cierre de Wall Street, y los inversores esperan obtener pistas sobre el futuro de la compañía en la posterior conferencia telefónica, que estará dirigida por su nueva consejera delegada interina, Colette Kress.

Con información de Agencia EFE, AFP