Hay empresas que manejan su negocio con Excel y varios grupos de WhatsApp. Ahora también usan inteligencia artificial (IA): le piden que analice ventas, baje costos o consiga clientes. Fantástico. Falta un detalle: que conozcan su empresa tan bien como pretenden que la conozca la IA.

La IA permite encontrar patrones y evaluar alternativas en minutos. Cuanto más la incorporemos, mejor. Pero si tu competencia usa las mismas herramientas que vos, ¿qué te hace pensar que vas a conseguir resultados diferentes?

Una distribuidora familiar abastece almacenes del interior. Recibe pedidos por WhatsApp, organiza entregas con una planilla y empezó a usar IA para mejorar recorridos. Menos kilómetros, menos combustible. Todo cierra.

Hasta que un día, quien dirige la empresa acompaña un reparto. La mercadería llega cuando el almacén está lleno. Quien atiende deja la caja, recibe los cajones, controla y firma. Quien reparte espera. En el comercio se fastidian.

La planilla registra una demora. Quien está detrás del mostrador siente que le complicaron la mañana. Una diferencia que puede valer plata.

Quizás coordinar horarios permita ofrecer un servicio mejor, incluso cobrar un diferencial. Habrá que probarlo. Y la IA podría ayudar a organizarlo. Pero la oportunidad apareció cuando alguien se subió a una camioneta en lugar de seguir mirando kilómetros en una planilla.

En una pequeña fábrica pasa algo parecido. La gerencia registra paradas de máquinas y le pide a la IA sugerencias para mejorar la productividad. Mientras tanto, una persona que lleva 15 años en producción sabe que preparando los materiales en cierto orden se pierden menos minutos entre trabajos. Lo hace todos los días. Nadie se lo preguntó. Tampoco figura en ningún procedimiento. El tiempo perdido estaba en la planilla. Parte de la solución estaba al lado de la máquina.

Hay conocimientos que no aparecen en ningún informe. A veces nadie los registró; otras, quienes los tienen ni siquiera consideran que sepan algo especial. Mientras tanto, en algún escritorio se buscan respuestas que quizás están a 20 metros, esperando que alguien se levante de la silla.

Cuando las empresas crecen, quienes las dirigen delegan, coordinan equipos y toman decisiones más importantes. Perfecto. Lo preocupante es cuando empiezan a conocer el negocio solamente por lo que les cuentan en las reuniones gerenciales. Deciden sobre clientes con quienes ya no hablan y sobre operaciones que hace tiempo no observan.

Tampoco alcanza con recorrer el depósito y creer que uno descubrió América. Hay que observar, contrastar y tener criterio. La experiencia también se equivoca.

Nos preocupamos por alimentar a la IA con información de calidad, pero desaprovechamos la que ya tenemos en la empresa: la de quienes atienden, fabrican, venden o reparten. Gente que conoce detalles que jamás llegaron a una planilla. Y si nunca llegaron, difícilmente aparezcan por arte de magia en una respuesta de ChatGPT.

Persona utilizando ChatGPT.

La IA puede aprovechar ese conocimiento y ayudar a decidir mejor. Por eso hay que incorporar más IA, no menos. Pero también salir a buscar aquello que todavía no sabemos. Porque si todas las empresas utilizan herramientas parecidas, la diferencia estará en lo que cada una descubra y haga con ellas.

Quizás la próxima ventaja competitiva de tu empresa la tenga alguien que nunca participó de una reunión gerencial.

Antes de pedirle a la IA que encuentre tu próxima gran oportunidad, ¿cuánto hace que no salís a buscar algo que todavía no sabés?