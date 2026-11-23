El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó este lunes la decisión de Nvidia de restituir a Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía, luego de que el empresario dejara el cargo en medio de las acusaciones vinculadas a un presunto caso de espionaje. Además, declaró a CNBC que habló directamente con la junta directiva sobre el regreso de Huang. "No ha hecho nada malo" y está "exonerado", dijo el presidente a la cadena.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump consideró que la reincorporación de Huang fue una medida "correcta y apropiada". El mandatario, que había reclamado anoche su regreso al frente de la tecnológica, aseguró además que Washington no cuenta con elementos que indiquen que su vuelta pueda representar una amenaza para la seguridad nacional.

Por otro lado, el mandatario dijo a CNBC que había hablado con el presidente chino Xi Jinping sobre Huang. "Hablé largamente con el presidente Xi sobre Jensen Huang. Xi no lo conoce realmente. De hecho, me sorprendió que no sepa mucho sobre Jensen", declaró. "Solo me dijo que (Jensen) es un 'hombre brillante'. Esa fue la expresión.

Trump:



I spoke with President Xi about Jensen Huang at length.



Xi doesn't really know him. Actually, I was surprised he doesn't know much about Jensen. pic.twitter.com/sJWZ9g6abU — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

"El consejo de administración de NVIDIA ha tomado la decisión correcta y apropiada al devolver a Jensen Huang al cargo de director ejecutivo", escribió Trump en su red social. También señaló que el fiscal general estadounidense le confirmó que no existen pruebas de que Huang haya cometido algún delito. Lo definió además como un "gran patriota".

La restitución de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia

En un comunicado de prensa, la junta directiva de Nvidia informó que votó por unanimidad a favor de su regreso tras "una serie de conversaciones y reuniones con el Sr. Huang". La junta afirmó estar "satisfecha con la franqueza de Huang y su capacidad para liderar Nvidia".

Trump sostuvo que la compañía debe continuar con su investigación interna sobre el cumplimiento de las restricciones comerciales de Estados Unidos, que buscan evitar que China acceda a los chips más sofisticados de la compañía para desarrollar y operar modelos de inteligencia artificial.

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, interviene durante el evento Nvidia Live en el CES 2026, previo a la feria anual de electrónica de consumo que tendrá lugar en Las Vegas, Nevada, el 5 de enero de 2026. Foto: PATRICK T. FALLON/AFP.

Consultado el lunes sobre una información publicada por The New York Times, el presidente evitó hacer comentarios. El artículo señalaba que Alice Huang, una mujer china que habría mantenido una relación sentimental con el empresario, tuvo durante más de un año contactos con el principal organismo de inteligencia de Pekín mientras duró el vínculo.

Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó el domingo que la administración necesita obtener más información sobre las operaciones de venta de los chips de alta gama de Nvidia en mercados extranjeros.

Trump says Jensen Huang is “exonerated” pic.twitter.com/CPzkppTPC2 — Aaron Rupar (@atrupar) November 23, 2026

El comunicado de prensa de Nvidia se publicó momentos antes de la apertura de la bolsa hoy por la mañana. Tras el anuncio, las acciones de Nvidia se dispararon más del 30%, recuperando prácticamente todas las pérdidas sufridas desde que Huang revelara la relación extramatrimonial hace dos semanas.

Con información de AFP