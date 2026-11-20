Ayer jueves fue un día especial en la Bolsa de Nueva York. Las acciones de Anthropic se dispararon más de un 34% en su debut en Nasdaq, llevando el valor del gigante de la Inteligencia Artificial a unos 2 billones de dólares, a pesar de los temores por el escándalo de Nvidia y de una burbuja en el sector.

La cifra de Anthropic supera el récord inicial de 75.000 millones de dólares recaudados en junio en la salida a bolsa de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que alcanzó una valoración de 1,77 billones de dólares. La acción de Anthropic abrió a 111,50 dólares, por encima de los 83 dólares que había fijado la empresa el miércoles.

Anthropic recaudó la cifra récord de 81.300 millones de dólares, al vender 980 millones de acciones, de las que unas 956 millones eran nuevas. Anthropic captará unos 79.400 millones de dólares.

La valoración de unos 2 billones de dólares al inicio de la sesión coincide con las estimaciones planteadas a principios de este año, antes de que las acciones de empresas de IA cayeran en Wall Street.

La cotización, bajo el símbolo “ANT”, ofrecerá a los inversionistas ordinarios su primera oportunidad de apostar directamente por un gigante de la IA independiente.

“Hoy la empresa queda en una posición financiera más sólida y con ello se fortalece nuestra resolución de hacer lo correcto”, dijo el director ejecutivo Dario Amodei en la sede de Nasdaq, en Times Square de Nueva York.

“Aire fresco”

Anthropic ha concedido a sus aseguradores una opción para comprar hasta 147 millones de acciones adicionales, lo que elevaría su total a aproximadamente 93.500 millones de dólares.

“La demanda parece estar superando la oferta de esta recién salida a bolsa empresarial”, dijo a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

“Este puede ser el soplo de aire fresco que el sector tecnológico necesitaba para moverse más allá de la niebla de inteligencia artificial en la que hemos vivido en las últimas semanas”, agregó.

La fuerte demanda de acciones de Anthropic ocurre en un contexto de grandes fluctuaciones bursátiles en el sector de la inteligencia artificial y de dudas de los inversores sobre la rentabilidad de las cuantiosas inversiones en esta tecnología.

Nvidia, el líder mundial de los chips y uno de los principales actores del auge de la inteligencia artificial, también invierte en Anthropic y decenas de empresas del sector.

Nvidia se ha visto sacudida por la dimisión de su director ejecutivo, Jensen Huang, después de que este admitiera una relación extramatrimonial con una mujer a la que los servicios de inteligencia estadounidenses consideraban una posible espía para China.

“La salida a bolsa de Anthropic supone una importante victoria a corto plazo para el sector tecnológico y debería contribuir a recuperar parte de la confianza de los inversores”, afirmó Dan Ives, de Yorkville Ives & Co.

Riesgos

El chatbot Claude de Anthropic es uno de los más potentes del mundo, pero, al igual que sus competidores, suscita temores por su capacidad para desestabilizar las sociedades y sustituir a los trabajadores.

Los ingresos de la compañía, fundada hace cinco años, han crecido a un ritmo exponencial y alcanzaron 17.000 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a los 1.400 millones del mismo periodo del año anterior. Gran parte de esos ingresos procede de clientes que pagan por utilizar sus modelos de IA para programar.

Los hermanos Dario y Daniela Amodei, la presidenta de la empresa, fundaron Anthropic en 2021 junto con varios compañeros, después de abandonar OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT.

En el documento de su salida a bolsa, Anthropic dedica mucho espacio a los riesgos de la inteligencia artificial, en línea con su apuesta por la seguridad mientras desarrolla modelos cada vez más potentes.

El documento también advierte de que los sistemas más avanzados “podrían plantear riesgos catastróficos o existenciales para la sociedad si no se desarrollan y utilizan de forma responsable”.

La senadora demócrata estadounidense Elizabeth Warren criticó a Anthropic en un mensaje en X y afirmó que la empresa “no responde a las posibles amenazas que supondría para los ahorros destinados a la jubilación de los estadounidenses y para todo el sistema financiero si esta salida a bolsa saliera mal”. Alrededor de una decena de manifestantes se reunieron fuera de la sede del Nasdaq el jueves coreando: “¿Por qué hacen una OPI? Esta burbuja de la IA está a punto de explotar”.

Seguridad

Dario Amodei reiteró ayer jueves su compromiso de centrarse en la seguridad durante el desarrollo de la IA.

“Existe una diferencia abismal entre cómo evolucionará la IA si prestamos poca atención a la seguridad y cómo lo hará si nos obsesionamos con ella, y esa obsesión por la seguridad y el bien público ha formado parte del ADN de Anthropic desde el principio”, declaró en el Nasdaq antes de que iniciara la jornada bursátil.

Amodei aseguró que la compañía que lidera ha sido “pionera” en métodos para “comprender y orientar el comportamiento de la IA” y mantenerla “bajo control humano”.

El consejero delegado reconoció que la tecnología “entraña riesgos muy reales” que pueden comenzar con el uso indebido por parte de “individuos o Estados” y pueden acabar en “disrupciones económicas y la pérdida de control sobre los sistemas”.

El cofundador de Anthropic fue uno de los líderes del sector que llamó a ralentizar el desarrollo de la IA tras la polémica desatada por la seguridad de la tecnología denunciada por Jacob Coxon, un exinvestigador de Anthropic y OpenAI.

Con información de EFE y AFP