La junta directiva de Nvidia confirmó el martes que no contempla restituir a Jensen Huang como CEO, y ahora debe buscar un sustituto permanente.

El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, dijo durante la conferencia de resultados que la compañía ha contratado a una firma para buscar un sustituto “lo antes posible”.

Según CNBC, la plantilla está dividida sobre el futuro de la compañía y algunos empleados quieren que Huang regrese, mientras que Bloomberg y The Wall Street Journal apuntan ya a posibles candidatos para sucederlo, entre ellos directivos de la empresa y ejecutivos de otras tecnológicas.

La transición está en manos de Colette Kress, actual consejera delegada interina y directora financiera de Nvidia.

Otro de los nombres internos es Ian Buck, vicepresidente y director general de computación de alto rendimiento de Nvidia. Buck participó en el desarrollo de CUDA, la plataforma de la tecnológica que ha permitido extender el uso de sus procesadores gráficos a la inteligencia artificial (IA), y también forma parte de la lista de Axios de los que encajan con un sucesor formado en la empresa.

Otros nombres que han aparecido en medios especializados son Jeff Fisher, veterano directivo de Nvidia; Madison Huang, hija de Jensen Huang y directiva del área de IA física, y Nico Caprez, también ejecutivo de la compañía y yerno del cofundador.

Entre los posibles candidatos externos destaca René Haas, consejero delegado de Arm Holdings y antiguo directivo de Nvidia durante siete años. Axios también menciona al expresidente ejecutivo de Apple Tim Cook, cuyo nombre fue sugerido públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, y al antiguo consejero delegado de Intel Pat Gelsinger.

EFE