¿Quién gana las elecciones de medio término en Michigan?

Michigan es uno de los estados que más atención han generado de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos, que determinarán quién tendrá el control del Senado y de la Cámara de Representantes. Los dos principales candidatos a ganar la contienda son el demócrata Abdul El-Sayed y el republicano Mike Rogers, quienes compiten por la banca que deja vacante el senador demócrata saliente Gary Peters, quien anunció su retiro.

Este estado tiene dos senadores demócratas de momento, pero en las elecciones presidenciales de 2024, la victoria ahí se la llevó el presidente Donald Trump. No obstante, en esa misma instancia electoral, Mike Rogers compitió por un escaño en el Senado frente a la demócrata Elissa Slotkin y perdió.

Sin embargo, el escenario ahora es otro. Y, según Shane Goldmacher de The New York Times, la "carrera por el Senado en Michigan se volvió una de las más sucias del año".

El-Sayed, un candidato progresista que busca ser el primer musulmán quien llegue al Senado estadounidense, saltó al estrellato a nivel nacional al derrotar en la interna a la candidata del establishment del Partido Demócrata, Haley Stevens. Tras perder en esa contienda, Stevens prometió hacer campaña por El-Sayed, a pesar de sus diferencias sobre la política estadounidense hacia Israel. Sin embargo, este domingo, a tan solo 48 horas de que se abrieran las urnas, Stevens anunció su respaldo al republicano Mike Rogers, lo que enredó el asunto todavía más.

La excandidata demócrata al Senado por Michigan, Haley Stevens, anunció este domingo su apoyo al republicano Mike Rogers. Nic Antaya/The New York Times

¿Quién está ganando en Michigan?

En este momento, la ventaja parece tenerla El-Sayed. Una encuesta de The New York Times/Siena, lo sitúa con una ventaja de 11 puntos sobre Rogers, mientras que el promedio de encuestas recopiladas por CNN muestra un panorama un poco más reñido pero igualmente favorable para el demócrata: 50 % a 45 %.

Más de 1,5 millones de personas optaron por sufragar a través de la votación anticipada en el estado de Michigan, de acuerdo con las cifras reportadas por CNN el domingo. Según el mismo medio estadounidense, el resultado final de esta elección puede definirse por las sensaciones de los habitantes del estado respecto al costo de vida, los precios del combustible y la guerra comercial de Trump con Canadá. Según la última encuesta de Reuters/Ipsos, Trump tiene un 32% de aprobación, cerca de su mínimo histórico.

Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan, junto a la representante Alexandria Ocasio-Cortez, en un acto de campaña. Zbigniew Bzdak/The New York Times

Este es un escaño que el Partido Demócrata no puede darse el lujo de perder, si quiere volver a controlar el Senado. En este momento, los republicanos tienen mayorías ambas cámaras del Congreso. En el Senado, que tiene 100 escaños (dos por estado), gobiernan 53 republicanos contra 45 demócratas y dos independientes que suelen votar junto con los demócratas. La oposición necesita ganar cuatro bancas actualmente ocupadas por republicanos para alcanzar la mayoría.

En la Cámara de Representantes, actualmente hay 218 republicanos más un independiente que suele votar con ellos, 214 demócratas y dos bancas vacantes. Aquí también necesitan ganar cuatro bancas los demócratas para pasar a tener mayoría en la cámara baja.