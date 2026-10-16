Polémica en la Casa Blanca: la secretaria de prensa admitió que se presentó como abogada pero no tiene título

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, reconoció el jueves que no aprobó el examen para ejercer como abogada en Estados Unidos, tal como se presentaba.

A menos de una semana de haber asumido el cargo, Zacharia, de 41 años, levantó dudas sobre sus credenciales al autodenominarse en redes sociales y programas de televisión como asesora jurídica de una organización sin fines de lucro conservadora con sede en California y afirmó que había trabajado como abogada en una firma en Pekín.

Pero las credenciales legales de Zacharia, a quien el presidente Donald Trump nombró la semana pasada, quedaron en entredicho después de que diera una respuesta inconclusa sobre dónde había aprobado el examen de abogacía.

Zacharia se graduó de la facultad de derecho de la Universidad Pepperdine en 2011, pero obtener un título en derecho no califica automáticamente a alguien para ejercer la profesión.

En una entrevista con Fox News el jueves, el presentador Sean Hannity le preguntó: "Usted se presentó al examen de abogacía, pero no

aprobó el examen de abogacía, ¿correcto?".

"Sí", respondió ella.

En una entrevista previa con el medio conservador Real America's Voice, Zacharia sembró dudas sobre la veracidad de sus credenciales al indicar que se había inscrito para presentar el examen, pero estaba "distraída y abrumada" por los planes para mudarse a China con su marido.

"Los resultados son en cierto modo irrelevantes porque sabía que no iba a necesitar el título de abogada en China", dijo.

La recién nombrada secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, habla durante su primera rueda de prensa en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de octubre de 2026. Foto: JIM WATSON/AFP fotos

Los ciudadanos extranjeros no pueden presentarse al examen de abogacía de China, aunque sí pueden realizar ciertos trabajos jurídicos en bufetes chinos.

En la entrevista con Hannity se le preguntó si alguna vez había presentado este examen por segunda vez, a lo que ella respondió: "No lo hice".

"Tuve cuatro hijos en seis años", dijo. "Nunca fue mi intención ejercer la abogacía".

Zacharia dijo en Real America's Voice que "muchas personas del sector" le habían asegurado que podía presentarse como abogada, dado su título de derecho y la experiencia en derecho empresarial que obtuvo en China.

Añadió que podía "ofrecer análisis jurídico, no asesoría legal".

El presidente estadounidense Donald Trump conversa con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, y su asistente Natalie Harp tras abordar el helicóptero Marine One en la base aérea de Elmendorf en Anchorage, Alaska, el 13 de octubre de 2026. Foto: KENT NISHIMURA/AFP fotos

Piden una investigación formal

La organización ética política Campaign for Accountability pidió el miércoles al Colegio de Abogados de California que iniciara una investigación.

"En California, llamarse a sí mismo abogado sin licencia no es una exageración; es un delito", dijo la organización en un comunicado de prensa.

Zacharia dirigió el martes su primera conferencia de prensa, inusualmente breve, y respondió solo a las preguntas de tres periodistas.

La republicana remplaza a Karoline Leavitt, una firme aliada del presidente Donald Trump que lideró una estrategia de comunicación agresiva contra los medios tradicionales antes de renunciar en agosto para pasar más tiempo con su familia.

AFP