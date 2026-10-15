Por qué la inflación galopante complica a Trump en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas

En su gira por el país en los últimos días de una campaña electoral de mitad de mandato de gran trascendencia, el presidente Donald Trump ha vuelto con frecuencia a su tema económico característico: una nación azotada durante mucho tiempo por los altos precios finalmente ha visto un alivio después de dos años de control republicano.

“Cada vez que intentan atacarme, hablan de asequibilidad”, denunció Trump durante un discurso en Wasilla, Alaska, el martes por la noche, antes de afirmar que había logrado mejoras “sustanciales” para las familias. Sin embargo, ni siquiera un día después, los propios datos del gobierno contaban una historia muy diferente.

El último informe de inflación antes de las elecciones de 2026 mostraba que el aumento de los precios se había acelerado en septiembre, lo que debilitaba el argumento final de Trump y tal vez presagiaba la derrota política que aún les esperaba a los republicanos.

En general, los precios al consumidor aumentaron un 3,7% el mes pasado con respecto al año anterior, impulsados principalmente por el fuerte incremento de los costos energéticos derivado de la guerra con Irán.

Las consecuencias de este aumento se hicieron evidentes en toda la economía, ya que una gran cantidad de productos, incluidos los electrónicos y la calefacción doméstica, se encarecieron.

El repunte de la inflación siguió mermando los salarios de los trabajadores, lo que agravó aún más la presión sobre las finanzas familiares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retira tras intervenir en un mitin de campaña en Wasilla, Alaska. Foto: AFP

Los datos publicados el miércoles mostraron que, en promedio, los estadounidenses no habían experimentado prácticamente ningún crecimiento salarial en términos reales desde que el presidente regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Los malos resultados no hacen sino debilitar aún más la principal fuente de fortaleza política de Trump: la creciente frustración con el estado de la economía tras la pandemia del coronavirus. El enfado público, palpable y bipartidista, por la inflación —y la incapacidad de los demócratas para controlarla— había contribuido a que los republicanos obtuvieran la mayoría hace dos años.

Sin embargo, al igual que sus predecesores, Trump y sus aliados republicanos se han visto obligados a intentar convencer a los estadounidenses de que la economía está mejor de lo que creen.

En palabras del propio presidente, el problema radica principalmente en una mala gestión de relaciones públicas, aunque su argumento se ha vuelto más difícil de sostener a la luz de los desalentadores datos del gobierno.

Los precios de la gasolina Valero se muestran en Austin, Texas. Foto: AFP

La brecha entre la visión de Trump sobre la economía y la experiencia de los estadounidenses con ella se ha hecho evidente en los últimos días, a medida que el presidente y sus principales asesores inundan las ondas de la televisión nacional y celebran mítines a menos de un mes de que los estadounidenses emitan su voto en las elecciones de mitad de mandato.

“En lo que respecta a las elecciones de mitad de mandato, en particular, esto ya está decidido”, afirmó Oren Cass, fundador y economista jefe de American Compass, un grupo de expertos conservador.

Añadió que “no existía ninguna posibilidad de que un informe publicado hoy (por ayer) cambiara la percepción de la gente sobre la inflación y los precios de la gasolina”, que siguen siendo elevados. “Por lo tanto, era obvio que esto iba a suponer un desafío político muy serio para la Casa Blanca y el Partido Republicano”, añadió Cass.

A principios de semana, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, argumentó en Fox Business que la inflación se había "desacelerado drásticamente en los últimos tres meses", al tiempo que culpaba del problema al expresidente Joe Biden, quien dejó el cargo hace casi dos años.

Compradores buscan artículos en una tienda departamental en Miami, Florida. Foto: AFP

Un día después, Hassett regresó a la cadena y reconoció que el informe de inflación era "decepcionante", aunque señaló algunos sectores donde los precios habían mejorado. Atribuyó gran parte del problema a la guerra con Irán, un conflicto —que ya se acerca a su octavo mes— que Trump prometió concluir en cuestión de semanas.

“Muchas de las políticas de Trump están ayudando a mantener baja la inflación, pero la crisis energética es sin duda la noticia más importante hoy en día”, dijo.

El repunte de la inflación reportado el miércoles se debió en gran medida al aumento de los costos de la energía en medio de la creciente inestabilidad en Medio Oriente.

Pero el conflicto ha afectado a las familias más allá del precio de la gasolina: los costos de la calefacción también se dispararon en septiembre, según los datos, coincidiendo con la llegada del clima más frío en amplias zonas de Estados Unidos. Además, ha provocado un aumento en las tarifas aéreas, que subieron un 1,2 % en septiembre y un 22,4 % en el último año.

Valla publicitaria con la imagen del presidente Trump y el primer ministro israelí Netanyahu, en Teherán. Foto: EFE

La agenda de Trump pareció influir en la persistente lucha del país contra los altos precios de otras maneras. El rasgo distintivo de su estrategia para un segundo mandato —la drástica reducción de los aranceles globales— pudo haber provocado un aumento en algunos precios, incluidos los de los juguetes.

Además, existían factores ajenos al control del presidente, como el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, que elevó significativamente el costo de los productos electrónicos de consumo en septiembre.

Los demócratas no tardaron en aprovechar el informe de inflación para intentar convencer a los votantes de que les devolvieran la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.

El representante Brendan Boyle, de Pensilvania, líder del partido en el Comité de Presupuesto de la Cámara, afirmó que los datos reflejaban las "promesas incumplidas y los fracasos económicos" de Trump desde que regresó al cargo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, llega a un mitin de campaña en el Menard Memorial Sports Center en Wasilla, Alaska. Foto: AFP

«El presidente Trump prometió acabar con la inflación y bajar los precios "desde el primer día"», dijo Boyle. «Tras más de 600 días de su segundo mandato, ha hecho exactamente lo contrario, elevando los precios para las familias estadounidenses con su desastrosa guerra en Irán y sus aranceles irresponsables».

Por su parte, la Casa Blanca se apresuró a recordar que había muchas categorías en las que los consumidores habían experimentado cierto alivio, incluyendo los precios de algunos alimentos y medicamentos. Hassett, durante su aparición en Fox Business, sostuvo que, por lo demás, la economía era sólida y que el gasto de los consumidores se mantenía saludable. Tony Romm - The New York Times