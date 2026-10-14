Tras la muerte de un joven atacado por un tigre, Trump publicó video hecho con IA y desató una fuerte polémica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió a su cuenta Truth Social un video generado con inteligencia artificial centrado en el ataque que derivó en la muerte de un hombre tras las heridas infligidas por un tigre en un zoológico de Inglaterra.

El video no solo generó numerosas críticas, sino que se sumó al rechazo de la divulgación del video original por parte de la familia del joven de 20 años que murió tras el ataque.

El hecho se desarrolló el sábado 10 de octubre en el Yorkshire Wildlife Park, a unos 250 kilómetros de la ciudad de Londres. Allí, un hombre, identificado como William Chapman, saltó desde una plataforma de observación al interior del recinto donde se encontraba el felino.

En ese contexto, el animal, que según reporta El Tiempo pesaba cerca de 190 kilos, atacó al hombre luego de que este intentara grabarlo y fotografiarlo durante unos minutos. Las imágenes tomadas por otros visitantes del zoológico se volvieron rápidamente virales en todo el mundo

Tras el ataque, y a pesar del intento de los equipos médicos por salvar su vida, Chapman falleció en el lugar a raíz de las graves heridas provocadas por el tigre.

Horas más tarde, la propia familia del joven británico de 20 años confirmó que padecía de una enfermedad mental grave.

🔴 Este video mostraría los momentos previos al ataque de un tigre contra William Chapman, el hombre que murió tras ingresar al recinto del animal en el Yorkshire Wildlife Park en Inglaterra. La grabación, publicada en una cuenta que según medios ingleses pertenecía a Chapman, muestra cómo se acerca al felino, que estaba sobre una plataforma de madera, mientras se escuchan voces que le piden salir del lugar. Según la Policía de South Yorkshire, Chapman ingresó al recinto poco después de las 13:30 (hora local) del sábado y fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades confirmaron que visitaba el parque sin compañía. Un testigo aseguró haberlo visto con audífonos y caminando repetidamente cerca del recinto antes de entrar y ser atacado por el tigre. La grabación termina antes de mostrar el desenlace y la cuenta en la que fue publicada fue eliminada posteriormente. — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 13, 2026

Trump compartió videos generados con inteligencia artificial sobre el ataque

Luego de que este trágico hecho se transformara en una noticia viral, el mandatario estadounidense Donald Trump publicó una serie de videos en su cuenta de Truth Social que causaron polémica tanto en EE.UU. como en distintas partes del mundo.

En un primer video generado con inteligencia artificial, las imágenes mostraban planos similares a los del ataque que derivó en la muerte de William Chapman. En este caso, el tigre atacaba levemente a Trump para luego terminar jugando, y el mandatario acompañó la publicación con un mensaje: “Nunca te metas con la naturaleza”.

Esto se viralizó rápidamente y generó numerosas críticas contra el presidente estadounidense, a quien calificaron de “enfermizo” y “repugnante” por considerar que se trataba de una burla al fallecimiento del joven inglés.

La familia de William Chapman pidió dejar de difundir el video del ataque

Horas antes de los videos publicado por Trump, la familia de Chapman, a través de un comunicado compartido en diversos medios británicos, solicitó que se dejara de compartir el video original del ataque, argumentando que una familia entera estaba devastada por la pérdida del joven.

“La publicación y difusión de contenido mediático profundamente ofensivo les está causando una gran angustia en un momento de especial vulnerabilidad. Pedimos a la gente que deje de hacerlo”, sostuvo la familia ante los medios, según replica El Tiempo.

Por su parte, el video no fue el único publicado por Donald Trump en relación con este tema durante la jornada, ya que la cuenta verificada del mandatario también publicó otro video, presuntamente elaborado con inteligencia artificial, en el que varias personas eran atacadas por felinos.

Esta red social es utilizada por el presidente de Estados Unidos para hacer mención de diversos temas a lo largo de su gestión, en respuesta a las medidas que otras plataformas, como X, tomaron contra él a raíz de sus polémicas publicaciones.

El Tiempo/GDA