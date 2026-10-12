Tragedia en EE.UU.: un hombre murió tras salir despedido de una montaña rusa en un parque de atracciones

Un hombre murió este lunes en el estado de Georgia, en Estados Unidos, luego de caerse de la montaña rusa a la que se había subido. El trágico hecho tuvo lugar en el parque de atracciones Six Flags, ubicado al oeste de la ciudad de Atlanta.

Según informó el KVUE-TV, el hombre murió tras salir despedido del vagón. A la montaña rusa en cuestión se la conoce como "Goliath".

El comunicado oficial y la respuesta policial

De acuerdo a lo que reportaron varios medios norteamericanos, el parque temático publicó un comunicado en el que hace referencia al hecho.

"Lamentamos profundamente el incidente ocurrido hoy en nuestro parque. Nuestras más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos de la persona afectada. Asimismo, estamos brindando apoyo a los visitantes y al personal involucrado", expresó Six Flags, de acuerdo a The New York Post.

“El equipo del parque y las autoridades locales respondieron de inmediato, y estamos colaborando plenamente con ellas en la investigación. Por respeto a la privacidad de la familia, no compartiremos más detalles por el momento", añadieron.

Por otro lado, y de acuerdo al Departamento de Policía del Condado de Cobb, además del fallecido, otras personas resultaron heridas. En tanto, CBS News Atlanta reportó que la montaña rusa "Goliath" fue apagada, y que sus pasajeros debieron ser evacuados a través de una escalera paralela a las vías.

La montala rusa "Goliath" en el parque Six Flags At Georgia. Foto: captura KVUE-ABC.

En tanto, el medio 11 Alive informó en base a testigos del siniestro que el hombre despedido del vagón golpeó el juego reiteradas veces.

Aún se desconoce el motivo por el que el hombre se salió de la atracción mecánica.