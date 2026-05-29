Dramático rescate de 8 adolescentes que quedaron atrapados en una montaña rusa a 30 metros de altura

Lo que iba a ser una excursión divertida terminó en un dramático rescate. Ocho adolescentes quedaron atrapados este jueves en una montaña rusa a 30 metros de altura en la ciudad de Galveston, en Estados Unidos. A pesar de la agónica espera, todos fueron rescatados.

La atracción "Iron shark", ubicada en el parque de diversiones Pleasure Pier, en Galveston, se detuvo en pleno recorrido, dejando a un grupo de ocho estudiantes suspendidos a 30 metros de altura. Según detallaron medios locales, esta montaña rusa, la más grande del predio, tiene una caída vertical en la que se alcanza una velocidad de 84 km/h.

Cómo fue el rescate en la montaña rusa

La montaña rusa se detuvo sobre las 17:22 horas y durante más de tres horas un equipo del departamento de Bomberos trabajó en el lugar para rescatar uno por uno a los jóvenes atrapados y bajarlos con ayuda de arneses y una escalera gigante.

“La atracción sufrió una falla técnica durante su ascenso inicial; sin embargo, tal como fue diseñada, se detuvo de inmediato para salvaguardar la seguridad de todos. Nuestra prioridad se centró de inmediato en la seguridad de nuestros visitantes”, comunicó Pleasure Pier, según informó Telemundo Houston.

“Tuvimos que tener mucho cuidado, especialmente con los rescatistas que teníamos en la cesta en ese momento”, dijo en conferencia de prensa el jefe del Departamento de Bomberos de Galveston, Mike Varela.

Luego de ser rescatados, los jóvenes fueron identificados como estudiantes de las escuelas Energized for STEM Academy Middle School y STEM Academy High School, que participaban de una excursión.