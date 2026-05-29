IMPO renueva su pantalla gigante de 18 de Julio antes del Mundial de fútbol: cuándo empieza el armado

La pantalla gigante del IMPO (Centro de Información Oficial) ubicada sobre la avenida 18 de Julio, frente a la Intendencia de Montevideo, comenzará un proceso de renovación total a partir de este fin de semana para incorporar tecnología de última generación. Además, las autoridades negocian la adquisición de derechos para emitir los partidos del próximo mundial de fútbol de forma gratuita en el centro de la capital.

El armado de la nueva infraestructura tecnológica se iniciará este sábado 30 de mayo a partir de las 15:00 horas, según informaron las autoridades del organismo público. La decisión de sustituir el dispositivo responde a que el equipamiento actual superó el tiempo estimado de funcionamiento óptimo tras prestar servicios de manera ininterrumpida por 13 años.

Una pantalla gigante con historia

La pantalla anterior fue una de las primeras de su tipo instaladas en el territorio nacional. A pesar del fuerte incremento de los dispositivos publicitarios privados en las principales avenidas montevideanas, el monitor de la explanada municipal mantiene una identidad comunitaria muy marcada. El director general de la institución, Miguel Lorenzoni, explicó las razones que impulsaron esta inversión en infraestructura para la vía pública.

Planeamiento de renovación de la pantalla del IMPO en 18 de Julio Foto: IMPO

"La pantalla debió haberse renovado a partir de 2020, pero ese cambio no se hizo. Ahora estamos trabajando para modernizarla y contar con una pantalla actualizada, que no corra riesgos ante eventuales situaciones futuras y que permita cumplir con su mandato social en el espacio público", afirmó el jerarca del organismo encargado de las publicaciones oficiales.

Proyecto de nueva pantalla gigante del IMPO frente a la IMM Foto; IMPO

Plan para la nueva pantalla

Entre los años 2011 y 2019, la estructura registró 237 emisiones de contenidos vinculados a eventos locales, divididos en 101 transmisiones deportivas, 64 actividades de carácter cultural y 66 mensajes producidos por diferentes organizaciones de la sociedad civil.

En los meses recientes, el soporte fue utilizado para difundir la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y las consignas de la Marcha del Silencio. El objetivo central de la renovación es asegurar una visualización más clara, dinámica y con alta definición.

Hinchas argentinos mirando el partido de Argentina contra Francia por la final del Campeonato Mundial de Futbol de Qatar 2022 en pantalla gigante del IMPO frente a la explanada de la Intendencia de Montevideo, ND 20221218, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Respecto a la posibilidad de proyectar el próximo Mundial de fútbol, Miguel Lorenzoni manifestó: "Estamos conversando para que eso ocurra. Es algo que a IMPO le interesaría lograr para terminar de materializar la adquisición de la pantalla y cumplir con uno de los cometidos principales que tenemos como lo es la cercanía con la ciudadanía".

“Tiene la particularidad de cumplir un rol social, de carácter informativo, de cuestiones centrales para la vida del país y para la ciudad de Montevideo”, afirmó.