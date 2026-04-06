Pánico en el Parque de la Costa: falla en montaña rusa dejó a pasajeros atrapados en la altura

El pasado viernes, durante el feriado de Semana Santa en Argentina, se vivieron momentos de tensión en la montaña rusa del Parque de la Costa, en Tigre, cuando un carrito quedó detenido durante varios minutos en altura.

El particular episodio quedó registrado por el usuario de TikTok @mati_bertuna y luego se viralizó en las redes sociales. En el video, el joven explicó que un tramo de la cadena del juego, conocido como El Desafío, "se soltó" delante de él. "Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura", planteó.

Montaña rusa del Parque de la Costa. Foto: captura de pantalla.

"No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba", agregó. Se calcula que los pasajeros que estaban arriba del juego estuvieron frenados unos 20 minutos en el aire y no se reportaron heridos.

De acuerdo con el sitio oficial del Parque de la Costa para subirse a esa montaña rusa se requiere una altura mínima de 1.30 y los menores de 10 años deben subir acompañados de un adulto responsable. Desde el medio argentino La Nación intentaron comunicarse con el parque para obtener una declaración por el episodio, pero no han obtenido respuestas.

Usuario de TikTok comenta sobre fallas en juegos del Parque de la Costa. Foto: captura de pantalla.

Más denuncias por fallas en los juegos

Tras la difusión del video mostrando fallas en el juego El Desafío, otras personas comentaron bajo la publicación que habían visto problemas en otras atracciones. Por ejemplo, una mujer relató que meses atrás había ido al parque con su familia y que se había roto la misma montaña rusa. "Estuvo más de media hora parada con la gente arriba. Tengan cuidado porque la montaña rusa verde ya viene teniendo varias fallas, en cualquier momento pasa un accidente", advirtió.

Otra usuaria, identificada como Ruth, contó que la última vez que estuvo en ese sitio de entretenimientos —sin precisar la fecha— "a la montaña rusa roja se le habían volado unas ruedas". La mujer aseguró tener las fotos de ese día. "Estaba en la fila para subir y menos mal que había unas redes, porque empezaron a soltarse algunas cosas; si no, se hubiera caído en la cabeza de algunas de las personas. Parecía la película de Destino final", agregó.

"Bueno, nos pasó algo similar, pero con las cadenas. Empezaron a volar pedazos para todos lados; nadie salió lastimado, por suerte, pero fue muy shockeante", le contestó Bertuna, quien filmó lo ocurrido este viernes

Subasta de parte del predio

Meses atrás, el gobierno argentino dispuso la subasta de una parte del terreno donde funciona el Parque de la Costa. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se pondrá a la venta un predio de más de 51.000 metros cuadrados con salida al río Luján.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1328/2025 del Ministerio de Economía, que desafectó ese sector de su uso ferroviario. Aún no está definida la fecha en la que se llevará a cabo la venta de ese tramo del predio.

De estar al borde de la quiebra definitiva a las deudas millonarias

El Parque de la Costa se inauguró oficialmente en mayo de 1997. La pandemia de Covid en 2020 llevó al parque al borde de la quiebra definitiva. Tras meses cerrado y con deudas millonarias, Sociedad Comercial del Plata anunció que no podía continuar con la operación del predio de atracciones.

En enero de 2021, la empresa Fénix Entertainment Group habría comprado el parque, que reabrió sus puertas dos meses después tras un proceso de mantenimiento del lugar.

Con información de La Nación/GDA