Quién era William Chapman, el joven que murió atacado por un tigre tras ingresar a su jaula en Inglaterra

Las autoridades ya identificaron al joven que murió el pasado sábado tras ser atacado por un tigre en el Parque de Vida Silvestre de Yorkshire, en Reino Unido, luego de ingresar al recinto de los animales. Según reportó el medio local The Sun, el hombre fue identificado como William Chapman.

Antes del ataque, se registraron impactantes videos desde el lugar, donde se observó al joven acercándose al felino que, de acuerdo con el diario, pesaba unos 190 kilos.

Según el periódico, la víctima, de unos 20 años que al parecer residía en Doncaster, al norte de Inglaterra, fue catalogada por la policía como “una persona vulnerable”.

En relación con la dinámica de los hechos, se presume que el hombre saltó desde una plataforma de observación.

Una vez dentro del recinto, posó para una fotografía y posteriormente grabó videos mientras caminaba hacia el felino, el cual permanecía sobre una estructura de madera sin percatarse inicialmente de su presencia.

🔴 Este video mostraría los momentos previos al ataque de un tigre contra William Chapman, el hombre que murió tras ingresar al recinto del animal en el Yorkshire Wildlife Park en Inglaterra. La grabación, publicada en una cuenta que según medios ingleses pertenecía a Chapman,… pic.twitter.com/WWHWtb2W1h — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 13, 2026

En el material audiovisual difundido en plataformas digitales se apreciaba a la víctima jadeando, al tiempo que las personas presentes en la atracción le gritaban que regresara. Instantes después, el tigre siberiano lo arrastró en el pasto.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se logra observar al joven vistiendo un saco negro y un pantalón blanco. En un primer momento, el animal se le subió por la espalda y lo golpeó con las patas delanteras hasta hacerlo caer hacia atrás.Tras el impacto, el hombre logró sentarse nuevamente mientras gritaba.

William Chapman, hombre que murió tras entrar al recinto de un tigre en zoológico del Reino Unido. Foto: redes sociales

Posteriormente, el felino le mordió la espalda, lo sujetó con las extremidades delanteras y lo lanzó contra el suelo. Ante la embestida, la víctima intentó defenderse lanzando patadas y señalándolo con el dedo, mientras el tigre lo agarraba de las piernas con sus garras.

La secuencia concluyó cuando ambos quedaron inmóviles en el lugar. Según The Sun, algunos testigos afirmaron que el joven fue sujetado por el cuello durante la embestida y que en la zona del ataque quedaron marcas de sangre tras el incidente.

Por otro lado, de acuerdo con la BBC, el hecho se conoció luego de que la policía del sur de Yorkshire recibiera una llamada de emergencia.

Tras el ataque, se confirmó la muerte del hombre y se notificó a su familia, la cual recibe acompañamiento de las autoridades.

Asimismo, se informó que ningún otro visitante resultó afectado y que el animal no sufrió lesiones.

Por Laura María Villarraga Ariza para El Tiempo/GDA