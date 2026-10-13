Cierran 10 montañas rusas en EE.UU. y Canadá luego de "terrible tragedia" que dejó un muerto y varios heridos

La empresa estadounidense de parques de atracciones Six Flags cerró temporalmente 10 montañas rusas en Estados Unidos y Canadá después de que un hombre muriera el lunes en una de ellas, en el estado de Georgia, declaró este martes a EFE un vocero de la compañía.

La medida afecta a "Goliath", la montaña rusa de 61 metros de altura en la que murió el hombre, en el parque Six Flags Over Georgia, en las afueras de Atlanta, y a otras nueve en seis parques más, precisó el representante en un correo electrónico.

Las siete de EE.UU. son "Raging Bull", en Six Flags Great America (Illinois); "Goliath", en Six Flags Magic Mountain (California); "Nitro", en Six Flags Great Adventure (Nueva Jersey); "Fury 325" y "Thunder Striker", en Carowinds (Carolina del Norte), y "Orion' y 'Diamondback", en Kings Island (Ohio). Las otras dos, "Leviathan" y "Behemoth", están en el parque Canada's Wonderland, en la provincia canadiense de Ontario.

Entrada a montaña rusa "Goliath" de Six Flags en Georgia, Estados Unidos, donde al menos siete personas murieron desde su apertura. Foto: Comentarios de Google

"Por extremar la precaución, hemos cerrado temporalmente atracciones similares en nuestros parques. La seguridad de nuestros visitantes y empleados es nuestra máxima prioridad", afirmó el vocero.

Qué pasó en el accidente de Georgia

La Policía del Condado de Cobb, donde está el parque del incidente del lunes, identificó este martes al fallecido como Hassan Jihad Ibn Kariem, un residente de Atlanta de 42 años que, según las primeras pesquisas, salió despedido, golpeó a otros visitantes y cayó debajo de la atracción, informaron medios locales.

One person was killed after falling from a roller coaster at Six Flags Over Georgia in Cobb County. Other riders were evacuated. https://t.co/f2ZwhkBqBg — Breaking911 (@Breaking911) October 12, 2026

Otras personas resultaron heridas, según un comunicado de las autoridades del condado, en el que precisaron que la unidad de delitos graves de la Policía investiga las circunstancias de lo ocurrido. "Hoy ocurrió una terrible tragedia en Six Flags Over Georgia (...) "No puedo imaginar el horror que presenciaron los visitantes y empleados, y me duele el corazón por la familia que perdió a un ser querido", dijo la presidenta de la junta del condado.

The family of Hassan Jihad Ibn Kariem, 42, who died Monday in a roller coaster incident at Six Flags Over Georgia, shared a photo of him. His family says he was a passionate educator in metro Atlanta who was equally passionate about the city he called home. 💔 https://t.co/iU4EuNXbJL — Cody Alcorn (@CodyAlcorn) October 13, 2026

El vocero de Six Flags añadió que no hay un plazo para reabrir las atracciones, expresó las condolencias de la compañía a la familia del fallecido y declinó dar más detalles por respeto a su privacidad. "También estamos dando apoyo a los huéspedes y a los miembros del equipo afectados. El equipo del parque y las autoridades locales respondieron de inmediato, y colaboramos plenamente con las autoridades locales", sostuvo el representante.

La montaña rusa 'Goliath', inaugurada en 2006, es conocida por sus altas velocidades y curvas cerradas. Este incidente marca la séptima muerte en el parque de Georgia, según la organización Doan Law Firm, que documenta decesos en parques de diversiones.

EFE y AFP