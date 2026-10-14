¿Quién es Katie Zacharia?: polémica en EE.UU. sobre el profesionalismo de la nueva portavoz de la Casa Blanca

Katie Zacharia se estrenó este martes como nueva portavoz de la Casa Blanca con su primera rueda de prensa desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, la nombró para sustituir a Karoline Leavitt, quien dejó el cargo en agosto para dedicar más tiempo a su familia.

Zacharia sorprendió con una comparecencia inusualmente breve, de 14 minutos y solo tres respuestas -algo vacilantes- a los periodistas. Con el pasar de las horas, el gobierno estadounidense se enfrentó a crecientes preguntas sobre sus credenciales de abogada.

Nervios y lapsus verbales en el estreno

"Me siento muy honrada de trabajar para el presidente Trump y el pueblo estadounidense como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Quiero agradecer al presidente Trump por la confianza que ha depositado en mí. Hacía mucho tiempo que quería trabajar para él", fueron sus primeras palabras desde el atril.

Katie Zacharia visibly ‘nervous’ in first White House press briefing https://t.co/8uXkh4FpdL https://t.co/vNW7jUZ7Co — New York Post (@nypost) October 13, 2026

La portavoz se mostró visiblemente nerviosa y recurrió en varias ocasiones a sus notas, en contraste con la seguridad y agilidad de su antecesora. En su primera jornada ya recibió críticas porque no supo aclarar, ante preguntas de la prensa, dónde aprobó el examen de licencia para ejercer como abogada.

Zacharia era hasta su nombramiento asesora de comunicación de Trump Media, la matriz de Truth Social, la red social fundada por el republicano después de que Twitter suspendiera su cuenta tras el asalto al Capitolio en 2021.

WH Press Secretary Katie Zacharia gives no answer on question about whether the U.S. has stopped sharing intel with Ukraine: "I'll have to get back to you on that." https://t.co/Ert9AAr6AX — CSPAN (@cspan) October 13, 2026

También trabajó brevemente como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional durante la gestión de Kristi Noem y ha sido comentarista en medios conservadores como Fox News y Newsmax.

Está casada con el productor cinematográfico Tyler Zacharia, que ha trabajado en películas como 'Silence' y 'The Irishman', ambas dirigidas por Martin Scorsese. Durante la rueda de prensa, los nervios le jugaron una mala pasada: se refirió a su esposo como "mi presidente", un lapsus que después le causó risa.

Zacharia: "My president -- ah, excuse me, my husband. That's a good one." https://t.co/o81AXU1QW4 — Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2026

"Me pareció que lo hizo excelente; lo hizo muy bien", declaró este martes Trump al ser preguntado sobre el desempeño de Zacharia.

No hay registro de su licencia en abogacía

Una organización no gubernamental presentó una denuncia ante el Colegio de Abogados del Estado de California, para que investigue si Zacharia había infringido la ley al presentarse repetidamente como abogada sin licencia.

La organización de izquierdas Campaign for Accountability afirma que Zacharia se ha descrito como abogada durante apariciones televisivas y se ha presentado como asesora general de una organización sin fines de lucro conservadora con sede en California.

"Zacharia se ha presentado como abogada en repetidas ocasiones para reforzar su reputación y credibilidad", dijo la directora ejecutiva del grupo, Michelle Kuppersmith. "El Colegio de Abogados debe investigar si Zacharia ha engañado al público sobre sus credenciales", añadió.

Nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, el 13 de octubre de 2026. JIM WATSON/AFP fotos

Trump describió a Zacharia como "una abogada" al anunciar su nombramiento el pasado viernes, pero varios periodistas no han encontrado ningún registro de que tenga licencia para ejercer la abogacía en ningún estado de Estados Unidos.

El colegio de abogados de California confirmó a medios estadounidenses que no tenía registro de que Zacharia poseyera una licencia, ni con su apellido de casada ni con su apellido de soltera.

Zacharia, de 41 años, se graduó en la facultad de derecho de la Universidad Pepperdine en 2011, pero obtener un título en derecho no califica automáticamente a alguien para ejercer como abogado.

Cuando los reporteros le preguntaron el martes dónde había aprobado el examen de abogacía, Zacharia respondió: "Cuando me mudé a China": Los extranjeros no pueden presentarse al examen de abogacía de China, aunque pueden realizar ciertos trabajos jurídicos en bufetes chinos.

Q: You said Zacharia is an attorney. Where did she pass the bar exam? What state? ZACHARIA: When I moved to China https://t.co/LUAk4Vhqgp — Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2026

Zacharia ha trabajado para un bufete de abogados en Pekín, según su perfil profesional. "Ejercí el derecho de transacciones internacionales, con todas las credenciales pertinentes", declaró a Newsweek, sin aclarar si tenía una licencia para ejercer como abogada en Estados Unidos.

EFE y AFP