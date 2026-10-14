EE.UU. retira al encargado de negocios de Nicaragua: las razones de la medida y la dura crítica de Washington

Estados Unidos llamó a consultas a su encargado de negocios en Managua ante el rechazo del régimen nicaragüense a darle el visto bueno a su embajadora designada, anunció ayer martes el Departamento de Estado.

El rechazo de Nicaragua a la embajadora designada Natasha Franceschi “demuestra la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su deseo de montar un espectáculo político a la costa del pueblo nicaragüense”, explicó el comunicado de prensa.

“Por instrucciones del secretario de Estado Marco Rubio, el encargado de negocios Elias Baumann regresa a Washington para realizar consultas cruciales”, explicó el texto.

El dictator Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La decisión de los copresidentes de rechazar a la embajada nominada, una diplomática de carrera, de acuerdo con el Departamento de Estado, “demuestra su absoluta falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”.

Este nuevo cruce con Estados Unidos se da en momentos en que la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió crear un grupo voluntario de países miembros para intentar un diálogo con el régimen de Nicaragua.

Ortega, en la presidencia hace casi dos décadas, anunció en julio que Nicaragua dejaría de celebrar elecciones.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando durante un evento para conmemorar el 47 aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua. Foto: CESAR PEREZ/AFP fotos

Reunidos en sesión extraordinaria en Washington, los cancilleres y representantes de los 32 países activos de la OEA se declararon el pasado 2 de octubre profundamente preocupados por “el continuo desmantelamiento de la democracia representativa en Nicaragua”, según un comunicado final aprobado por consenso. l régimen nicaraguanse abandonó la OEA en noviembre de 2023.

Sin embargo, los Estados miembros anunciaron un grupo de negociación para buscar un “diálogo rápido y directo con las autoridades”, y fijaron un plazo de 60 días para que la delegación entregue sus conclusiones. “Lo más importante es buscar el diálogo con los que mandan, para honrar el espíritu de cooperación en esta región”, declaró el secretario general de la OEA, Albert Ramdin. AFP