La UE le pidió a Nicaragua realizar elecciones transparentes y el gobierno nicaragüense respondió duramente

El gobierno de Nicaragua lanzó un duro mensaje contra la Unión Europea (UE) después de que el organismo le instara a celebrar elecciones transparentes y creíbles, en respuesta a la reforma impulsada por el copresidente del país centroamericano, Daniel Ortega, para convocar comicios sin autorizar la participación de miembros de la oposición.

El Congreso nicaragüense, controlado por partidarios de la dupla presidencial, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, anunció el miércoles 22 de julio que redactará un paquete de reformas que votará en agosto para que no se "pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos" en las elecciones, dijo el jefe del legislativo, Gustavo Porras, en referencia a la oposición.

"Instamos a las autoridades a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales", dijo en un comunicado la Alta Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas.

Kallas, en nombre de los 27 países del bloque europeo, insistió en "la condena de la represión sistémica", por parte de Ortega, quien acumula casi dos décadas en el poder, y le pidió" diálogo entre el régimen y la oposición" para llevar adelante cualquier tipo de reforma electoral.

Managua anunció el viernes que explicará a los diplomáticos extranjeros los puntos de esta reforma, después de una oleada de críticas contra el gobierno por su iniciativa.

Protesta contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Foto: Jeffrey Arguedas

La dura respuesta del gobierno de Nicaragua a la UE

El Gobierno de Nicaragua respondió este sábado a la Unión Europea que no es "súbdito" ni "vasallo de nadie".

A través de una nota oficial de la Cancillería de Nicaragua dirigida a la UE, con el titular "No somos súbditos", el gobierno que copresiden los esposos, Ortega y Rosario Murillo dio por recibido "un pronunciamiento más" del bloqueo europeo que consideran "injerencista, imperialista, y propio de una mentalidad y prácticas ancladas en un pasado colonial".

"Ante esta otra expresión de intentos trasnochados de dominio de quienes en algún momento, por catástrofes y aventuras históricas ambiciosas y sangrientas, se sentían dueños del mundo, el pueblo y gobierno soberanos de esta Nicaragua luchadora y victoriosa, reitera que no admite ese tipo de afirmaciones anquilosadas sobre nuestros territorios o nuestros pueblos y procesos democráticos, dignos y triunfales", señaló la cartera de Exteriores.

Daniel Ortega. Foto: CESAR PEREZ/AFP fotos

Nicaragua debía ir elecciones generales el próximo noviembre, pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios tendrían que realizarse en noviembre de 2027.

Con información de AFP y EFE