"Deberíamos llevar esto a la televisión": el llamativo momento de Trump con su colaboradora estrella

Donald Trump estaba anoche en un mitin de campaña en Grand Island, Nebraska, cuando reveló que firmaría una orden ejecutiva que libera en Estados Unidos el acceso a un tipo de diésel sin impuestos para mitigar la suba de precios de los combustibles. Mientras sus simpatizantes bramaban por el anuncio, el presidente convocó al escenario a su leal asistente ejecutiva, Natalie Harp, para que le alcanzara la carpeta con el decreto.

“Me gustaría pedirle a Natalie que venga. ¡Vamos Natalie! ¡Tráela y lo firmaré acá mismo!“, arengó el mandatario, mientras de fondo tronaban los gritos de ”¡U.S.A.! ¡U.S.A.!“ y se alzaban carteles con la inscripción ”precios más bajos", uno de los ejes de la campaña de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Durante la firma del decreto, ella aplaudía al presidente. Luego, Trump lanzó el bolígrafo hacia el público, le entregó el documento a Harp, le dio unas palmadas en el hombro y elogió a su asistente de 35 años, quien en el último tiempo ganó un creciente protagonismo en el círculo del líder republicano.

“Aparece esta persona perfecta, lo entrega [al decreto] y se marcha. Deberíamos llevar este espectáculo a la televisión, ¿verdad?”, sugirió el presidente, en una escena que no pasó desapercibida en las redes sociales. “¡Trump, Trump, Trump!“, lo arengaban sus seguidores parados detrás.

President Trump signs an executive order removing red dye diesel requirements, a tax-free type of diesel reserved for certain off-roading cars. By lifting the requirements anyone who drives a diesel-powered vehicle can purchase it. https://t.co/T9aCKSmqFd — CSPAN (@cspan) October 6, 2026

Qué significa ser la "impresora humana" de Donald Trump

Apodada por algunos integrantes del entorno del presidente como la “impresora humana”, por estar con frecuencia a su lado con copias de artículos periodísticos, publicaciones en redes sociales y mensajes dirigidos al magnate, Harp no perdió nunca la sonrisa. Trump la observó cuando se retiraba del escenario, y lanzó otro comentario referido a su asistente ejecutiva.

“Me recuerda a ‘El precio justo’. Gracias, Natalie”, comentó Trump, en referencia a un antiguo programa televisivo de concursos que contaba con modelos que presentaban los premios. Luego, en medio de esa escena, el presidente volvió a poner foco en su orden ejecutiva, que habilita a que el diésel rojo, un combustible exento de impuestos y normalmente reservado para maquinaria agrícola, pueda comprarse en Estados Unidos sin restricciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva para reducir el precio del combustible diésel durante un mitin de campaña en el Pinnacle Bank Expo Center, en el recinto ferial estatal de Nebraska, el 5 de octubre de 2026 en Grand Island, Nebraska. Foto: WIN MCNAMEE/AFP fotos

La decisión del mandatario se produjo en medio del aumento de los precios de los combustibles a causa del impacto de la guerra en Medio Oriente, que según las encuestas ha afectado las candidaturas de postulantes republicanos para unas elecciones de mitad de mandato que podrían redefinir la presidencia de Trump. La inflación y el aumento del costo de vida son temas que están en el centro de debate en la actual campaña.

En los últimos meses, los principales medios norteamericanos se han hecho eco de la centralidad de Harp en el círculo presidencial, con una enorme influencia sobre la información impresa que llega a las manos de Trump, y algunas polémicas que han rodeado su figura.

“¡Trump llevando a Natalie Harp al escenario en su mitin va a enviar a los medios al modo de colapso total! Amo a Natalie. Es genial", señaló anoche la activista Laura Loomer, muy cercana al presidente y que ganó prominencia en los círculos políticos de la extrema derecha norteamericana.

La asistente ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, Natalie Harp, le entrega una orden ejecutiva al presidente Donald Trump para que la firme durante un mitin de campaña en el Pinnacle Bank Expo Center en Grand Island, Nebraska, el 5 de octubre de 2026. Foto: KENT NISHIMURA/AFP fotos

Según un reciente artículo de The New York Times, Harp desempeñó un papel clave al ayudar a Trump definir los anuncios elaborados por el gobierno -con fondos del Departamento de Seguridad Nacional- que exaltan su presidencia.

Durante una reunión de estrategia en el Salón Oval, Trump le pidió a Harp que mostrara imágenes halagadoras de sí mismo para los anuncios, de acuerdo al artículo. Harp cumplió y rápidamente exhibió en su tablet videos del magnate elaborados por el equipo digital de la Casa Blanca que lo mostraban ante miles de simpatizantes, junto al helicóptero oficial Marine One y bajo aviones de combate que surcaban el cielo sobre el mandatario.

La asistente presidencial Natalie Harp le entrega al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una orden ejecutiva para reducir el costo del combustible diésel, la cual él firmó durante el mitin en el Pinnacle Bank Expo Center en el recinto ferial estatal de Nebraska el 5 de octubre de 2026. Foto: WIN MCNAMEE/AFP fotos

Influencia en la Casa Blanca, viaje secreto y polémicas alrededor de Harp

La relación cercana de Harp con Trump también había quedado en el centro de la escena luego de que The Washington Post informara que la asistente había sido una de las pocas personas seleccionadas para acompañarlo durante el escape secreto del Air Force One mientras abandonaban una cumbre de la OTAN en Turquía en medio de una posible amenaza de asesinato por parte de Irán.

La periodista de The New York Times Maggie Haberman opinó que Harp estaba entre las personas trasladadas al avión secreto junto a Trump “porque es una especie de objeto de apego para él, por decirlo de alguna manera; una manta de seguridad”.

También generó revuelo la revelación de que el presidente les había regalado 45.000 dólares en efectivo por las fiestas del año pasado a Harp y a otras dos empleadas de la Casa Blanca, Margo Martin y Chamberlain Harris.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su asesora Natalie Harp, el 16 de agosto de 2026. MANDEL NGAN/AFP fotos

Ante los rumores sobre el vínculo -en redes sociales circuló una imagen falsa generada por Inteligencia Artificial de Trump besando a una mujer que parecía ser Harp-, el asesor principal de la primera dama Melania Trump, Marc Beckman, desestimó en una entrevista el mes pasado los rumores de que la relación del presidente con su asesora fuera inapropiada. “Los medios progresistas son ridículos”, fustigó.

Harp logró un rápido ascenso en el entorno de Trump desde que se unió a su equipo en 2022, cuando el magnate apuntaba a la campaña que lo devolvería a la presidente en las elecciones de 2024. Ella lo acompañaba en sus viajes por todo el país y le proveía las impresiones de artículos periodísticos y publicaciones en redes sociales.

Para ilustrar hasta qué punto la asistente se volvió indispensable para Trump, un legislador republicano señaló a CNN que, si bien a veces contactan directamente al presidente, siempre se aseguran de que Harp esté al tanto. “Ella siempre responde. No sé cómo lo gestiona todo”, comentó a la cadena norteamericana, y agregó que Harp también suele enviar personalmente artículos o notas a los legisladores en nombre del mandatario.

Por Guillermo Idiart para La Nación/GDA.