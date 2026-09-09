Donald Trump regaló US$ 45.000 en efectivo a su asistente Natalie Harp, la "impresora humana"

El presidente estadounidense, Donald Trump, regaló US$ 45.000 en efectivo a su asistente ejecutiva Natalie Harp, apodada "impresora humana" por imprimir habitualmente información para el republicano dondequiera que va, informaron medios estadounidenses.

Otras dos empleadas de la Casa Blanca, Margo Martin y Chamberlain Harris, recibieron cantidades similares, según el Washington Post.

Las tres mujeres describieron los pagos como "regalos en efectivo por las fiestas", informó el diario, que cita los formularios de declaración patrimonial.

El rol de la "impresora humana" en el entorno de Donald Trump

Harp acompaña a Trump casi constantemente durante su segundo mandato. Además de imprimir información redacta mensajes en las redes sociales por él.

Natalie Harp, asistente del presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: KENT NISHIMURA/AFP

La joven gana US$ 150.000 al año como asesora especial y asistente ejecutiva del presidente, según un informe anual presentado al Congreso.

La respuesta de la Casa Blanca sobre el cumplimiento de las normas éticas

Un portavoz de la Casa Blanca defendió los regalos. Es una "práctica desde hace mucho tiempo de Trump hacer regalos de Navidad a personas de su entorno, incluidos, en ocasiones, empleados y colaboradores", dijo.

Natalie Harp, asistente del presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Añadió que los regalos no están relacionados con los cargos desempeñados por estas personas, de modo que son "completamente admisibles según las normas legales y éticas pertinentes".

AFP