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España: miles de manifestaron en defensa de Ceuta y la oposición se sumó para pedir la renuncia de Sánchez

En varias ciudades y localidades españolas se realizaron marchas en apoyo a los habitantes del enclave africano. Líderes del Partido Popular y de Vox se sumaron pidiendo la dimisión del mandatario.

El País
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03/09/2026, 03:15
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Manifestantes con banderas de España participan en una protesta en la plaza de Cibeles de Madrid, un mes después de la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
Manifestantes con banderas de España participan en una protesta en la plaza de Cibeles de Madrid.
Foto: AFP

Miles de personas se manifestaron en varias localidades españolas en apoyo a los habitantes de la ciudad española de Ceuta y en protesta por la crisis desatada por la entrada de más de 70.000 migrantes desde Marruecos a fines de julio.

La ciudad Ceuta, fronteriza de Marruecos, vive una grave crisis socioeconómica y problemas de seguridad desde hace más de un mes ya que, aunque la mayoría de las personas que entraron en la ciudad regresaron posteriormente a Marruecos, unas 5.000, entre inmigrantes magrebíes y subsaharianos, permanecen aún en la localidad.

Sin cifras claras y con miles al aire libre: el choque entre Ceuta y gobierno español escala por crisis migratoria

En Madrid, los líderes del Partido Popular (PP), principal de la oposición, y los del ultraderechista VOX se sumaron a la movilización y los manifestantes reclamando a gritos la dimisión del presidente socialista Pedro Sánchez.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), leyó un manifiesto en defensa de la españolidad de Ceuta y de la integridad territorial de España. “Cuando una frontera está en riesgo, toda España debe estar detrás”, afirmó Almeida, mientras en la plaza se sucedían los insultos a Sánchez.

anifestantes portaban banderas españolas y una pancarta que se burlaba del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, con el lema "entrada libre, por aquí", durante una manifestación un mes después de la llegada masiva de inmigrantes a Ceut.
Manifestantes portan banderas españolas y una pancarta con el lema "entrada libre, por aquí", en una marcha a favor de Ceuta.
Foto: AFP

Entre una multitud de banderas de España, Almeida reclamó una respuesta del Estado y de la UE, pidió el retorno “efectivo” de todos aquellos que entraron de manera ilegal en Ceuta y defendió una convivencia basada en el respeto, sin odio ni enfrentamiento, ponderando los derechos humanos, la seguridad y las fronteras.

“Ceuta somos todos”, clamó el alcalde madrileño antes de concluir con un “Viva Ceuta, viva España”.

En Ceuta, la manifestación recorrió las calles bajo el lema “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”. Los participantes, entre los que se encontraban vecinos de la ciudad y representantes de distintos colectivos, portaban banderas de Ceuta y de España, y llenaron las calles en una jornada en la que la ciudad reclamó respaldo ante la crisis migratoria. EFE

Un manifestante aparece envuelto en una bandera española con la inscripción «Ceuta, siempre noble y leal» durante una protesta frente al Parlamento español en Madrid, un mes después de la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
Un manifestante aparece envuelto en una bandera española con la inscripción «Ceuta, siempre noble y leal» durante una protesta a favor de Ceuta.
Foto: AFP
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