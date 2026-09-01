Crisis en Ceuta provoca otro cruce España-Israel: Sánchez señala al gobierno de Netanyahu por “desinformación”

Declaraciones del presidente español, Pedro Sánchez, sobre la crisis migratoria en Ceuta provocaron ayer lunes un nuevo cruce diplomático con Israel. Sánchez exculpó a Marruecos de la masiva entrada de migrantes hace un mes al enclave de Ceuta, pero señaló a Rusia, Israel y a una “internacional ultraderechista” de difundir informaciones falsas sobre la crisis. El canciller israelí, Gideon Saar, reaccionó acusando a Sánchez de mentir “descaradamente”.

El presidente español aseguró que no existe “ninguna información” por parte de los servicios de inteligencia que apunte a la “participación de una u otra forma” de las autoridades de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta.

Esta ciudad española del norte de África sufrió los pasados días 30 y 31 de julio una entrada masiva irregular de unas 72.000 personas procedentes de Marruecos y, aunque la inmensa mayoría regresó a las pocas horas, aún permanecen en Ceuta una parte, 5.000 según las autoridades españolas, muchas de ellas viviendo en la calle, provocando una crisis en la ciudad, con protestas ciudadanas en los últimos días.

En un entrevista en la cadena SER de radio, Sánchez remarcó que de los datos de inteligencia no se desprende “ninguna duda” sobre una participación de Marruecos en la entrada de migrantes por la frontera de Ceuta, y sí citó el papel de cooperación de ese país africano.

En este sentido, advirtió que “si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona; al contrario, se agravaría”, y rechazó cualquier “falta de confianza” con este país.

Las autoridades marroquíes, señaló el presidente español, ofrecieron una “cooperación instantánea inmediata” para hacer frente a la inmigración irregular; los días de la entrada masiva estuvieron “al habla constantemente” y el 31 se empezó a ver un despliegue operativo ante “la avalancha de personas”.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España.

Foto: AFP

Rusia e Israel

Respecto al papel de otros países en esta crisis, Sánchez insinuó que la política exterior “valiente” de España puede haber motivado movimientos de países como Rusia o Israel para desestabilizar a través de bulos y desinformación en el ámbito de los movimientos migratorios.

“Es evidente que si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión o Israel también desinforma criticando al Gobierno de España, no será porque les preocupa la migración en España o en Europa, sino por las posiciones políticas que estamos manteniendo, yo creo que valientes, respecto al genocidio en Gaza o respecto a la invasión de Putin en Ucrania”, sostuvo.

Israel, por su parte, acusó a Sánchez de mentir “descaradamente” después de que el presidente español afirmara que la desinformación en redes sociales asociadas a Rusia e Israel fomentó una oleada de migrantes hacia Ceuta.

“En su entrevista de hoy con la Cadena SER, (Sánchez) volvió a mentir, acusando descaradamente a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos en Ceuta. Esto es una mentira descarada. Continuar propagando mentiras difamatorias no servirá para desviar la atención del vergonzoso fracaso de Sánchez a la hora de manejar los asuntos de su país”, declaró el canciller israelí, Gideon Saar, en X.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, durante la rueda de prensa. Foto. EFE

Controles con Italia

La crisis migratoria en Ceuta también provocó fricciones diplomáticas de España con Italia. El gobierno italiano decidió ayer lunes prolongar durante 15 días la suspensión de las normas del espacio Schengen con España, instaurada el 1 de agosto durante un mes tras el inicio de la crisis migratoria en Ceuta, ante lo que España respondió inmediatamente con una extensión similar.

“La decisión se tomó de conformidad con el análisis realizado por el Comité de Análisis de la Inmigración y de la Seguridad de las Fronteras, debido a la persistencia de los elementos de evaluación que motivaron su reintroducción el pasado 1 de agosto”, precisó el Ministerio del Interior italiano en un comunicado.

Roma señaló que esta decisión se tomó “teniendo también en cuenta las iniciativas ya emprendidas por España, en colaboración con la Unión Europea, para que la situación en esta región (Ceuta) pueda encaminarse hacia una próxima normalización”.

Poco después, el ejecutivo español respondió con una decisión equivalente. “El Gobierno español ha decidido prorrogar durante quince días los controles fronterizos a los pasajeros que por mar o aire acceden al territorio nacional procedentes de Italia. Estos controles se instauraron el pasado 8 de agosto por un plazo inicial de un mes”, indicó el Ministerio del Interior español en una breve nota.

Miles de jóvenes marroquíes tratan de cruzar la valla fronteriza con Ceuta Foto: EFE

Ayer, en el aeropuerto de Fiumicino EFE constató la vigencia de los controles según testimonios de turistas recién llegados a Roma. “Me han pedido el DNI nada más, pero ha sido un vistazo rápido”, dijo un viajero español de un vuelo procedente de Madrid, quien preguntado por su opinión ante estos controles por parte de Italia los calificó de “comprensibles”.

Otra joven española se declaró sorprendida al ver a policías italianos a la salida del avión: “nos han comprobado el DNI y nos han dejado pasar”, comentó. EFE, AFP