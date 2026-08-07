¿Habrá una nueva entrada masiva en Ceuta? España en alerta por mensajes que circulan en redes sociales

Las fuerzas de seguridad de España analizan los numerosos mensajes que circulan en los últimos días en las redes sociales marroquíes en los que se llama a una nueva entrada masiva en Ceuta, ciudad española en el norte de África, el próximo 15 de agosto.

Tras la llegada hace una semana de decenas de miles de personas a la frontera de Marruecos con Ceuta, que ha dejado hasta el momento más de un centenar de muertos, redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok se han vuelto a llenar de mensajes con lemas como “15/08” o “al-hajma” (la ofensiva, la embestida).

La fronteriza Fnideq (Castillejos) aparece como punto de partida. “Nos vemos allí todos”, convocan mensajes que reproducen dibujos con la bandera de España, relojes de arena y olas o nadadores. El bulo se reforzó con publicaciones audiovisuales que mostraban cómo miles de migrantes entraban por los controles fronterizos.

Según indicaron a EFE fuentes policiales, las fuerzas de seguridad españolas siguen desde hace días ese fenómeno y estudian los mensajes que toman con mucha precaución.

Migrantes posan para una fotografía mientras son escoltados a la frontera entre Ceuta y Marruecos. Foto: AFP

Y es así porque, de hecho, la procedencia de esos mensajes podría traspasar las fronteras de España y de Marruecos. Es decir, no descartan que el origen esté en otros países y que, incluso, el número de seguidores o likes esté manipulado.

Pese a ello, el dispositivo policial desplegado en Ceuta se va a mantener en los próximos días, dijeron las fuentes, que se inclinaron más por otro episodio de desinformación que por una posibilidad real de que se produzca ese intento de entrada.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ya confirmó que siguen de cerca los mensajes en redes sociales que llaman a un nuevo intento de entrada el próximo día 15 y aseguró que ya se trabaja para estar preparados. EFE