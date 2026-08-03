Cruces masivos en Ceuta reavivan histórico debate en España y enfrentan a Sánchez con la oposición

La llegada masiva de migrantes a Ceuta en los últimos días ha vuelto a poner el foco sobre una de las fronteras más sensibles de Europa. Miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia este territorio español situado en el norte de África, desencadenando una crisis humanitaria y diplomática que ha obligado a España a reforzar la seguridad en la zona.

Según los datos más recientes difundidos por las autoridades, decenas de miles de personas lograron acceder al enclave entre el jueves y el viernes. Aunque la mayoría regresó posteriormente a Marruecos, el episodio dejó un elevado saldo de víctimas mortales: al menos 72 fallecidos del lado español y otros 11 del lado marroquí, de acuerdo con los últimos balances disponibles.

El elevado número de migrantes que cruzaron la frontera el jueves obligó a España a movilizar a sus fuerzas armadas y provocó una fuerte reacción de la oposición de derecha. Esta facción ha acusado al gobierno del presidente Pedro Sánchez de ser laxo en el control de fronteras.

¿Por qué Ceuta es un punto clave para la migración?

Ceuta es una ciudad autónoma española ubicada en una pequeña península de aproximadamente 9,6 kilómetros cuadrados sobre la costa mediterránea de Marruecos. Junto con Melilla, constituye una de las dos únicas fronteras terrestres entre África y la Unión Europea.

Su ubicación la convierte desde hace años en una de las principales puertas de entrada para quienes intentan llegar a Europa en busca de mejores oportunidades económicas o protección internacional. Para impedir los cruces irregulares, el enclave está rodeado por un complejo sistema de seguridad que incluye una doble valla fronteriza de seis metros de altura, vigilancia permanente y controles policiales.

Aun así, los intentos de ingreso son frecuentes. Algunos migrantes rodean la frontera nadando, otros utilizan embarcaciones precarias para llegar por mar y muchos intentan superar o cortar la valla fronteriza.

Fuerzas auxiliares de Marruecos impiden la llegada al espigón de la playa del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos Foto: EFE/Reduan

Qué pasó en Ceuta esta semana

Las autoridades españolas estiman que entre 50.000 y 60.000 personas llegaron a Ceuta durante el pico de la crisis. Para el viernes por la tarde, más de 48.000 ya habían regresado a Marruecos.

La magnitud del flujo migratorio superó ampliamente los registros habituales e incluso recordó algunos de los momentos más críticos vividos por Europa durante la crisis migratoria de 2015.

Ante la situación, el Gobierno español desplegó unidades militares adicionales, reforzó la vigilancia aérea y marítima y movilizó equipos especializados para controlar la frontera. La Unión Europea también expresó su respaldo a España y ofreció asistencia a través de Frontex, la agencia comunitaria encargada de la gestión de fronteras.

Durante una visita a la zona, Sánchez aseguró que su Ejecutivo trabajaba para devolver a Marruecos a quienes hubieran ingresado de manera irregular.

¿Qué sucede con quienes logran entrar?

Aunque Ceuta forma parte de España y de la Unión Europea, existen restricciones específicas que limitan el traslado automático de los migrantes hacia la península ibérica o hacia otros países del espacio Schengen.

Por ese motivo, quienes consiguen acceder al enclave suelen quedar temporalmente retenidos en instalaciones de acogida mientras se analiza su situación administrativa. Diversas organizaciones humanitarias han denunciado en distintas ocasiones problemas de hacinamiento y condiciones deficientes en estos centros.

Según fuentes europeas, ninguno de los migrantes que ingresó durante esta crisis había logrado continuar viaje hacia otros territorios europeos.

Un conflicto con implicancias políticas

Además del desafío humanitario, la presión migratoria en Ceuta tiene importantes consecuencias políticas tanto para España como para sus relaciones con Marruecos.

Dentro de España, la gestión de la frontera ha reavivado el debate sobre inmigración. Los partidos de derecha han acusado al Gobierno de mantener una política demasiado permisiva, mientras que organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes cuestionan las medidas de control y las devoluciones.

Pedro Sánchez llega a Ceuta, ciudad española al norte de África. Foto: JORGE GUERRERO/AFP

El líder de Vox, Santiago Abascal, calificó la situación como una "invasión" y responsabilizó al Ejecutivo de favorecer indirectamente la llegada de migrantes. El Gobierno, por su parte, rechaza esa interpretación y sostiene que el aumento de los cruces no responde a ninguna política de apertura.

La relación entre España y Marruecos

La cooperación entre Madrid y Rabat resulta fundamental para el control de los flujos migratorios en la región. Tras la crisis de Ceuta de 2021, diversos responsables españoles acusaron a Marruecos de utilizar la presión migratoria como herramienta de negociación política y económica.

En aquella ocasión, España aprobó una ayuda de 30 millones de euros destinada al fortalecimiento de la vigilancia fronteriza marroquí.

En la crisis actual, todavía no existe una explicación definitiva sobre las causas que provocaron la concentración masiva de personas en la frontera. Algunos migrantes aseguraron que autoridades marroquíes los habían animado a cruzar hacia Ceuta, mientras que Pedro Sánchez afirmó que Marruecos estaba dispuesto a colaborar en el proceso de repatriación.

En tanto, la inteligencia española concluyó que el cruce masivo no fue estrictamente planeado por las autoridades marroquíes. Pero aluden que Marruecos no solo no puso freno a la marea humana que se dirigía al Tarajal, sino que le franquearon el paso y sacaron provecho político de la repercusión internacional del suceso.

Con información de The New York Times