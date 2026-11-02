Disputas entre narcos y beneficios a turistas: medios del mundo miran a Uruguay por la visita del papa León XIV

El papa León XIV visitará Uruguay el próximo 6, 7 y 8 de noviembre, y varios medios internacionales aprovecharon la oportunidad para poner el foco en lo que pasa en nuestro país.

The Telegraph, medio britanico, publicó el domingo un reportaje de Simon Colder, corresponsal de viajes, que incluyó entre sus múltiples destinos a las ciudades de Fray Bentos y Punta del Este. Colder destacó la política de exoneración del IVA a los turistas extranjeros en su crónica.

"A principios de este año exploré Uruguay (un país del tamaño aproximado de Nepal, pero con paisajes menos espectaculares): recorrí desde la arqueología industrial de Fray Bentos, en el oeste, hasta las playas atlánticas de Punta del Este", relató.

Cardenal Daniel Sturla y obispo Milton Troccoli durante conferencia por la visita del papa León XIV. Foto: Estefanía Leal/El País.

"En el camino, me sorprendió descubrir que los turistas extranjeros están exentos del 22 % de IVA habitual en comidas y alojamiento. Mejor aún, este beneficio no requiere ningún esfuerzo por parte del viajero", agregó.

Por otra parte, la cadena ABC News publicó una nota hecha por la agencia internacional de noticias The Associated Press, en la que se entrevista a Pablo Coimbra, sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

ABC News muestra un reportaje de cara a la visita del papa León XIV en Uruguay. Foto: captura de pantalla en ABC News.

El reportaje de la agencia describe al Borro como un barrio en el que se "convive con el sonido de los disparos y las disputas territoriales entre narcotraficantes". Además, recuerda que en la zona, debido a la "preocupación por la violencia", se inició patrullaje con vehículos blindados, que originalmente habían sido donados por Estados Unidos.

También la Agencia EFE publicó en las últimas horas una crónica de cara a la llegada del papa, que fue replicada en medios internacionales, centrada en los preparativos que vive la ciudad de Florida para recibir al pontífice.

Papa León XIV saluda a los fieles en la Plaza de San Pedro tras su operación. Foto: Tiziana Fabi/AFP.

"Ubicada en el centro-sur de uno de los países más laicos de Latinoamérica, Florida es un polo de atracción espiritual para miles de visitantes que llegan cada año", describe la crónica de la agencia.

La nota detalla que el sector hotelero del departamento está "colapsado" y que los habitantes de la localidad ofrecen alojamiento por redes sociales o alquilan sus balcones para poder ver el recorrido que hará en el papamovil.

La visión de Vatican News: visita de León XIV conectará a Uruguay con "raíces católicas"

Otro medio que abordó la visita del papa León XIV a Uruguay fue el portal oficial de la Santa Sede, Vatican News, que entrevistó a Guzmán Carriquiry, embajador uruguayo en el Vaticano.

Entrevista a Guzmán Carriquiry. Foto: Vatican News.

En este contexto, el medio recordó que Uruguay es un país marcado por una fuerte tradición laica desde principios del siglo XX, lo que generó una fuerte separación entre la vida "pública" y la "tradición religiosa".

Carriquiry planteó que el proceso debilitó la posición institucional de la iglesia en Uruguay, pero sostuvo que la visita de León XIV conectará a Uruguay con sus "raíces católicas".