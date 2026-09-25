"Cobardes morales" y la "mayor mentira del siglo": el incendiario discurso de Benjamin Netanyahu en la ONU
En la Asamblea General de la ONU, el primer ministro defendió a Israel de las acusaciones de genocidio en Gaza. Además, atacó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien calificó de "antisemita".
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pronunció ayer jueves un incendiario discurso ante la ONU en el que arremetió tanto contra sus adversarios como aliados, desatando un gran alboroto en la Asamblea General.
Sumido en una reñida campaña de reelección en su país, Netanyahu aprovechó la tribuna de Naciones Unidas para atacar desde los líderes de Irán hasta el primer alcalde musulmán de Nueva York, así como a sus socios Reino Unido, Francia y Turquía. Al mismo tiempo, se defendió: “Acusarnos de genocidio es la mayor mentira del siglo”, dijo en referencia a las acusaciones contra Israel por su actuación en Gaza.
Decenas de delegados de todo el mundo abandonaron la sala de la Asamblea, algunos entre abucheos, mientras el propio equipo de Netanyahu se ponía en pie para aplaudir, y el presidente de la sesión clamaba por orden.
“Si quedan otros cobardes morales que aún no hayan abandonado esta sala, háganlo ahora”, dijo Netanyahu al tomar la palabra mientras la sala quedaba semivacía.
El primer ministro apuntó contra el alcalde neoyorquino de izquierda, Zohran Mamdani, al que calificó de “antisemita” y afirmó que “desde que fue elegido alcalde de esta ciudad, muchos judíos ya no se sienten seguros”.
Mamdani había amenazado con ejecutar una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu, antes de admitir que no tenía la autoridad para hacerlo. La CPI estimó en 2024 que había bases razonables para juzgar a Netanyahu como responsable de presuntos crímenes de guerra en la ofensiva militar israelí en Gaza, iniciada en respuesta al ataque mortal de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Añadiendo tensión, decenas de manifestantes, algunos con pancartas de “detengan el genocidio”, se congregaron cerca de la ONU. Varios fueron detenidos, entre ellos la estrella de Hollywood Susan Sarandon.
Uno de los críticos más feroces de Netanyahu, el presidente palestino Mahmud Abás, estuvo ausente de la sala, pues Washington le negó el visado para acudir a la Asamblea General.
El primer ministro intervino ante la Asamblea consciente de que el próximo mes se juega su futuro político. Las encuestas de cara a las elecciones israelíes del 27 de octubre muestran una disputa muy ajustada entre los bloques que apoyan y rechazan a Netanyahu. En un mes, uno de los políticos más longevos de Israel podría continuar al frente del gobierno o verse obligado a dejar la política y afrontar eventualmente distintos procesos judiciales.
En este contexto, Netanyahu lanzó un mensaje contundente y combativo, centrado en una idea: Israel no tiene otra opción que responder con toda su fuerza si quiere garantizar su supervivencia. “Vamos a ganar, no tenemos otra alternativa”, repitió. Para el primer ministro, esa convicción quedó más clara que nunca tras el ataque del 7 de octubre de 2023, al que definió como “el día más sombrío de la historia de Israel” y en el que Hamás perpetró, dijo, “la mayor masacre de judíos desde el Holocausto”.
“Los terroristas que mataban israelíes y estadounidenses ya no están. Y los que quedan, están tratando de reorganizarse”, dijo en referencia a la respuesta del Estado judío. Netanyahu tuvo palabras de agradecimiento para Estados Unidos y para su presidente, Donald Trump, a quien considera su principal aliado.
Ambos emprendieron el pasado febrero una guerra contra Irán cuyo desenlace sigue siendo incierto. “Entendió que no podía dejar avanzar a los ayatolás fanáticos que gritan ‘muerte a Estados Unidos’. No fue un acto solo para protegerse, sino para salvar a la civilización”, afirmó.
Al régimen del Estado Islámico calificó de “dictadura asesina”, y afirmó que la guerra contra ese país había impedido que Teherán pudiera desarrollar armas nucleares. “Prometí impedir que la dictadura asesina de Irán desarrollara bombas atómicas, armas nucleares dirigidas a destruir Israel, armas nucleares que podrían amenazar al mundo entero”, dijo.
Durante su discurso, Netanyahu también exhibió un beeper -aparato buscapersonas- similar a los que según los informes, la inteligencia israelí habría preparado con explosivos antes de enviarlos a los combatientes del grupo militante libanés Hezbolá, respaldado por Irán.
Posteriormente, en septiembre de 2024, fueron detonados, mutilando a decenas de miembros de Hezbolá. Acusó a Turquía de respaldar a Hamas, apoyado también por Irán, y pasó a calificar al líder del país, Recep Tayyip Erdogan, de “tirano”.
Netanyahu solo hace una escala relámpago en Nueva York antes de regresar a Israel, donde la campaña electoral está en pleno desarrollo. No tiene previsto reunirse con ningún alto dirigente estadounidense. Pero sí trascendió que se reunirá con una serie de líderes internacionales, entre ellos los presidentes de Argentina, Bolivia, Paraguay y Panamá, según informó su oficina.
La oficina de Netanyahu afirmó que “numerosos líderes mundiales” solicitaron mantener reuniones con el primer ministro, pero señaló que, debido a una agenda “apretada” y a la necesidad de regresar a Israel antes del inicio de la festividad judía de Sucot hoy viernes, solo pudo atender algunas de esas peticiones. EFE, AFP
Mahmud Abás habló desde Palestina
El presidente palestino, Mahmud Abás, advirtió ayer jueves en su discurso por videollamada ante la Asamblea General de la ONU sobre el “peligro existencial” que Israel supone para el pueblo palestino, y urgió a acelerar el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, tras casi un año sin avances visibles.
“El peligro ya no se limita a socavar la solución de dos estados ni a impedir la materialización del Estado palestino. Ahora amenaza la vida misma y la existencia del pueblo palestino en su propia tierra”, alertó Abás en un discurso pregrabado de 24 minutos, ante el veto estadounidense a su viaje a Nueva York. “Lo que está ocurriendo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental no son incidentes aislados, sino un plan colonial malintencionado destinado a dificultar la vida de los palestinos en su tierra y a obligarles a abandonarla”, añadió el dirigente de la Autoridad Palestina. Abás urgió al resto de países a no permitir más “masacres” o la materialización de otra “Nakba” (“Catástrofe”, en árabe), en alusión al desplazamiento forzoso de palestinos en 1948 y la pérdida de sus propiedades.
Además, instó a que se tomen medidas contra las milicias de colonos, que calificó de “terroristas”, y que a diario atacan aldeas palestinas de Cisjordania, incluso “incendiando hogares palestinos mientras sus ocupantes duermen en su interior”.
Sobre el plan diseñado por la Junta de Paz para Gaza, auspiciado por Estados Unidos y que está a punto de cumplir un año, Abás instó a acelerarlo para que “la fase de transición no se convierta en una situación permanente”, sin “plazos concretos” ni “horizonte político”. Además, recordó que la segunda fase (que supondría el inicio en Gaza de una administración tecnocrática) ni siquiera ha comenzado, y demandó la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y el comienzo de la reconstrucción. “Lamentablemente, nada de eso se ha materializado sobre el terreno”, dijo Abás, quien exhortó a Trump a impedir “la anexión de tierras palestinas y rechazar el desplazamiento”.
Sobre Jerusalén Este, denunció los “ataques que cometen los extremistas” religiosos judíos contra lugares santos musulmanes y cristianos, entre los que citó la Mezquita de Al Aqsa y el Santo Sepulcro de Jerusalén, así como la Mezquita de Abraham de Hebrón, conocida por los judíos como la Tumba de los Patriarcas. “Representan una violación del reconocimiento jurídico histórico del que han gozado y de la libertad de credo, deben cesar de inmediato antes de que esto genere un conflicto religioso amplio, advirtió.
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