"Cobardes morales" y la "mayor mentira del siglo": el incendiario discurso de Benjamin Netanyahu en la ONU

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pronunció ayer jueves un incendiario discurso ante la ONU en el que arremetió tanto contra sus adversarios como aliados, desatando un gran alboroto en la Asamblea General.

Sumido en una reñida campaña de reelección en su país, Netanyahu aprovechó la tribuna de Naciones Unidas para atacar desde los líderes de Irán hasta el primer alcalde musulmán de Nueva York, así como a sus socios Reino Unido, Francia y Turquía. Al mismo tiempo, se defendió: “Acusarnos de genocidio es la mayor mentira del siglo”, dijo en referencia a las acusaciones contra Israel por su actuación en Gaza.

Decenas de delegados de todo el mundo abandonaron la sala de la Asamblea, algunos entre abucheos, mientras el propio equipo de Netanyahu se ponía en pie para aplaudir, y el presidente de la sesión clamaba por orden.

“Si quedan otros cobardes morales que aún no hayan abandonado esta sala, háganlo ahora”, dijo Netanyahu al tomar la palabra mientras la sala quedaba semivacía.

E l alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa Foto: @NYCMayor/EFE

El primer ministro apuntó contra el alcalde neoyorquino de izquierda, Zohran Mamdani, al que calificó de “antisemita” y afirmó que “desde que fue elegido alcalde de esta ciudad, muchos judíos ya no se sienten seguros”.

Mamdani había amenazado con ejecutar una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu, antes de admitir que no tenía la autoridad para hacerlo. La CPI estimó en 2024 que había bases razonables para juzgar a Netanyahu como responsable de presuntos crímenes de guerra en la ofensiva militar israelí en Gaza, iniciada en respuesta al ataque mortal de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Añadiendo tensión, decenas de manifestantes, algunos con pancartas de “detengan el genocidio”, se congregaron cerca de la ONU. Varios fueron detenidos, entre ellos la estrella de Hollywood Susan Sarandon.

Uno de los críticos más feroces de Netanyahu, el presidente palestino Mahmud Abás, estuvo ausente de la sala, pues Washington le negó el visado para acudir a la Asamblea General.

El primer ministro intervino ante la Asamblea consciente de que el próximo mes se juega su futuro político. Las encuestas de cara a las elecciones israelíes del 27 de octubre muestran una disputa muy ajustada entre los bloques que apoyan y rechazan a Netanyahu. En un mes, uno de los políticos más longevos de Israel podría continuar al frente del gobierno o verse obligado a dejar la política y afrontar eventualmente distintos procesos judiciales.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, interviene durante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: AFP

En este contexto, Netanyahu lanzó un mensaje contundente y combativo, centrado en una idea: Israel no tiene otra opción que responder con toda su fuerza si quiere garantizar su supervivencia. “Vamos a ganar, no tenemos otra alternativa”, repitió. Para el primer ministro, esa convicción quedó más clara que nunca tras el ataque del 7 de octubre de 2023, al que definió como “el día más sombrío de la historia de Israel” y en el que Hamás perpetró, dijo, “la mayor masacre de judíos desde el Holocausto”.

“Los terroristas que mataban israelíes y estadounidenses ya no están. Y los que quedan, están tratando de reorganizarse”, dijo en referencia a la respuesta del Estado judío. Netanyahu tuvo palabras de agradecimiento para Estados Unidos y para su presidente, Donald Trump, a quien considera su principal aliado.

Ambos emprendieron el pasado febrero una guerra contra Irán cuyo desenlace sigue siendo incierto. “Entendió que no podía dejar avanzar a los ayatolás fanáticos que gritan ‘muerte a Estados Unidos’. No fue un acto solo para protegerse, sino para salvar a la civilización”, afirmó.

Al régimen del Estado Islámico calificó de “dictadura asesina”, y afirmó que la guerra contra ese país había impedido que Teherán pudiera desarrollar armas nucleares. “Prometí impedir que la dictadura asesina de Irán desarrollara bombas atómicas, armas nucleares dirigidas a destruir Israel, armas nucleares que podrían amenazar al mundo entero”, dijo.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, interviene durante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas Foto: AFP

Durante su discurso, Netanyahu también exhibió un beeper -aparato buscapersonas- similar a los que según los informes, la inteligencia israelí habría preparado con explosivos antes de enviarlos a los combatientes del grupo militante libanés Hezbolá, respaldado por Irán.

Posteriormente, en septiembre de 2024, fueron detonados, mutilando a decenas de miembros de Hezbolá. Acusó a Turquía de respaldar a Hamas, apoyado también por Irán, y pasó a calificar al líder del país, Recep Tayyip Erdogan, de “tirano”.

Netanyahu solo hace una escala relámpago en Nueva York antes de regresar a Israel, donde la campaña electoral está en pleno desarrollo. No tiene previsto reunirse con ningún alto dirigente estadounidense. Pero sí trascendió que se reunirá con una serie de líderes internacionales, entre ellos los presidentes de Argentina, Bolivia, Paraguay y Panamá, según informó su oficina.

La oficina de Netanyahu afirmó que “numerosos líderes mundiales” solicitaron mantener reuniones con el primer ministro, pero señaló que, debido a una agenda “apretada” y a la necesidad de regresar a Israel antes del inicio de la festividad judía de Sucot hoy viernes, solo pudo atender algunas de esas peticiones. EFE, AFP

El presidente de Palestina, Mahmud Abás, se dirige de forma virtual al 81.º periodo de sesiones de las Naciones Unidas. Foto: AFP