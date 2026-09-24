Delegaciones abandonan la sala antes del discurso de Netanyahu y en la ONU él las acusa de “cobardes”

Decenas de enviados de todo el mundo abandonaron este jueves la sala de la Asamblea General de la ONU durante el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en señal de protesta.

Mientras los delegados que permanecieron en la sala abucheaban al líder israelí, su equipo aplaudía de pie y el presidente de la sesión pedía orden a gritos.

"Si quedan otros cobardes morales que aún no hayan abandonado esta sala, háganlo ahora", dijo Netanyahu al tomar la palabra.

La sala, poco concurrida al inicio de la sesión, se fue llenando gradualmente antes del discurso de Netanyahu.

En una nota a la que tuvo acceso la AFP, la delegación palestina había pedido que otras misiones se sumaran a su propia acción de protesta.

🔴Numerosas delegaciones abandonan la sala de la Asamblea General de la ONU cuando comienza la intervención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Si hay otros cobardes que todavían no se han ido, váyanse ahora", dijo Netanyahu. #UNGA pic.twitter.com/W067YRHloc — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 24, 2026

Qué dijo el primer ministro israelí

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, repitió este jueves ante la Asamblea General de la ONU una fórmula recurrente: advirtió del peligro global que supone Irán y negó que su país esté cometiendo un genocidio en Gaza, al tiempo que atacó a Europa y reiteró que Cisjordania pertenece a Israel.

Minutos antes de que tomara la palabra, casi todos los representantes de decenas de países -entre ellos Sudán, Túnez, Líbano o Suiza- abandonaron la sala en medio de sonoros abucheos, contrarrestados por gritos de 'Am Israel Jai' ('El pueblo de Israel vive'); un eslogan identitario que ha resurgido desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

"Si hay más cobardes morales que se quieran abandonar la sala, por favor que lo hagan ahora", dijo desafiante Netanyahu antes de comenzar su discurso.

Su elocución, que duró unos 40 minutos durante los que el líder distorsionó datos e incluso mostró un beeper (recordando los que el servicio de inteligencia israelí hizo estallar, en septiembre de 2024, contra Hizbulá en Líbano), comenzó con Irán y terminó regresando a la Biblia.



Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, habla ante la Asamblea General de la ONU. Foto: AFP.

"La destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil (...) Pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que he tomado como primer ministro, porque de no hacerlo todos estaríamos muertos", afirmó el líder.

Además, calificó de "ironía suprema" que -tras haber comenzado junto a EE.UU una guerra contra Irán el pasado mes de febrero- Israel esté "defendiendo" también a esos países que hoy no quieren escucharle, y aseguró que muchos le habían dado las gracias en privado "por eliminar el programa nuclear de Irán".

Además, el mandatario se enorgulleció de que, desde la guerra de los Seis Días en 1967 y la ocupación posterior que persiste, Israel se haya expandido a lo largo de los Altos del Golán (sirios), Gaza y Cisjordania; refiriéndose a esta última como "Judea y Samaria, el corazón de la patria histórica del pueblo judío".

"Señor Al Sharaa, debería saber que los judíos están en los Altos del Golán desde los tiempos de Moisés. Lo puede leer en la Biblia", dijo Netanyahu aludiendo al presidente sirio, Ahmed al Sharaa.

EFE y AFP