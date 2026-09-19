Ucrania, Irán, Gaza y la Inteligencia Artificial: los temas que será centro de debate en la cumbre de la ONU

Las crisis en Medio Oriente, la guerra en Ucrania y el debate sobre los peligros de la inteligencia artificial dominarán la cumbre anual de la ONU la próxima semana en Nueva York, donde se espera la asistencia de unos 150 jefes de Estado y líderes.

Esta reunión, que comienza el martes, será la última de este tipo para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien, tras diez años, se prepara para dejar la institución con una evaluación muy pesimista sobre su incapacidad para responder a las múltiples crisis que azotan al mundo.

Refiriéndose a la guerra en Ucrania y la situación en Medio Oriente, Guterres dijo el miércoles que “cada día las cosas empeoran un poco”. “No hay ninguna mejora en ninguna parte”, insistió, al expresar su temor a “un riesgo de explosión” a escala global.

El presidente estadounidense, Donald Trump, crítico acérrimo del multilateralismo que encarna y defiende la ONU, intervendrá el martes por la mañana. La guerra que lanzó Estados Unidos contra Irán, con sus consecuencias en cadena para Medio Oriente y la economía global, estará en el centro de buena parte de las intervenciones, aunque no se prevé ningún avance sin negociaciones entre Washington y Teherán.

Las amenazas al frágil plan de paz en Gaza y la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania también estarán en la agenda de esta semana.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estará en Nueva York el jueves pese a los llamados del alcalde Zohran Mamdani para que sea detenido en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra, que Estados Unidos no reconoce.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y presidente de EE. UU., Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AFP

Como en años anteriores, Estados Unidos denegó la visa al presidente palestino Mahmud Abás, obligándolo una vez más a dirigirse a la cumbre por videoconferencia.

La delegación iraní, incluido el presidente Masud Pezeshkian, fue autorizada a viajar a territorio estadounidense para la cumbre. La guerra en Ucrania, que se prolonga desde hace cuatro años y medio, también ocupará un lugar destacado en la agenda, mientras Kiev y Moscú intensifican sus ataques aéreos de largo alcance, con numerosas bajas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, hablará en Nueva York el miércoles y se espera que participe en una reunión del Consejo de Seguridad sobre el conflicto.

Las crisis en Sudán, República Democrática del Congo (RDC), Haití y muchas otras serán tema de decenas de reuniones, tanto públicas como privadas, organizadas en el marco de un evento que congrega a miles de diplomáticos, expertos y periodistas.

Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas Foto: AFP

Aunque la cumbre no necesariamente conduce a grandes avances diplomáticos, las negociaciones paralelas pueden ser útiles, declaró a la AFP Daniel Forti, director de asuntos de la ONU en el International Crisis Group.

Una ausencia notable será la del líder chino Xi Jinping, que no hará escala en Nueva York de camino a Washington, donde se reunirá con Donald Trump el jueves. Aunque China apoya plenamente el multilateralismo en la ONU, “desde hace tiempo considera esta semana de alto nivel como dominio de Estados Unidos”, observa Forti.

El tema de la regulación de la inteligencia artificial también se abordó en la cumbre, tras una serie de incidentes y alarmantes advertencias de numerosos líderes empresariales del sector.

Se prevé que varios países apoyen el llamamiento de Antonio Guterres a una “coordinación global” sobre IA, y es probable que surjan otras iniciativas al respecto, entre ellas una reunión especial del Consejo de Seguridad sobre su uso.

Unos hombres nadan en las aguas del Golfo mientras embarcaciones atraviesan el estrecho de Ormuz al fondo Foto: AFP

Las principales potencias también debatirán sobre el futuro de la ONU, buscando un candidato de consenso para suceder a Guterres, cuyo mandato finaliza el 31 de diciembre. No se prevén avances al respecto durante la semana, aunque los países con derecho de veto -Reino Unido, Francia, Rusia, China y Estados Unidos- podrían aprovechar esta reunión de líderes para sellar un acuerdo.

Numerosas voces claman por que una mujer presida las Naciones Unidas por primera vez. Hay actualmente tres candidatas para ocupar la secretaría general, contra tres hombres.