Alerta en el aire: avión que salía de Tel Aviv aterrizó de emergencia tras amenaza de bomba

El avión de la aerolínea Austrian Airlines que fue desviado el domingo a Sofía por una amenaza de bomba cuando cubría la ruta entre Tel Aviv y Viena aterrizó la madrugada del lunes en la capital austríaca, después de que la inspección del aparato en Bulgaria no hallara explosivos ni otros elementos peligrosos.

La aerolínea confirmó este lunes que el Airbus A320, con 51 pasajeros y seis tripulantes a bordo, fue registrado en el aeropuerto de Sofía sin que se detectara ningún elemento de peligro y la aeronave llegó a Viena esta madrugada, informó la radio pública ORF.

La amenaza obligó al avión a desviarse hacia la capital búlgara cuando se encontraba cerca de la frontera entre Bulgaria y Rumania y un caza MiG-29 de la Fuerza Aérea búlgara escoltó el aparato hasta su aterrizaje, según el Ministerio de Transportes de Bulgaria.

Pasajeros en el aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, el 30 de septiembre de 2026. Foto: JACK GUEZ/AFP

Las autoridades búlgaras abrieron una investigación para esclarecer el incidente y el origen de la posible amenaza que obligó al aterrizaje de emergencia.

El incidente se produce menos de tres semanas después de que el copiloto de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv intentara estrellar el avión en un acto terrorista, aunque el capitán y varios pasajeros israelíes lograron abortar el intento.

Según la prensa israelí, la semana pasada se produjeron dos amenazas anónimas de bomba contra vuelos de Delta Airlines de Nueva York a Israel, que resultaron ser falsas.

Ataque al aeropuerto de Riad: tres ofensivas en tres días dejaron 17 muertos y 11 heridos

Tres ataques contra el aeropuerto Riad durante la semana pasada dejaron un total de 17 de muertos y 11 heridos. El último ataque se perpetró el domingo 11, cuando un proyectil impactó en la Terminal 4 de este aeropuerto internacional clave para Arabia Saudita.

Las ofensivas fueron reivindicadas por los rebeldes hutíes, que son respaldados por Irán.

Los insurgentes han reivindicado en las últimas semanas varios ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, incluidos aeropuertos e instalaciones energéticas.

Agencia EFE, AFP