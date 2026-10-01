Crónica del desconcierto en el vuelo a Tel Aviv: el avión cayó miles de pies tras un apuñalamiento

Los pasajeros de un vuelo matutino desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, a Tel Aviv, Israel, relataron escenas de pánico y terror cuando su avión, de la aerolínea FlyDubai, se precipitó repentinamente miles de pies mientras se oían gritos de auxilio desde detrás de la puerta de la cabina.

Lo que comenzó como un vuelo de rutina se tornó una pesadilla cuando se desató un violento altercado en la cabina de mando en pleno vuelo.

Los pasajeros describieron una desesperada confusión al darse cuenta de que el avión estaba fuera de control. Varios se precipitaron a la cabina y redujeron a un atacante antes de que dos pilotos fuera de servicio ayudaran a dirigir la aeronave hacia un aterrizaje de emergencia seguro en Arabia Saudita.

Los 174 pasajeros, entre ellos 166 israelíes, se encuentran sanos y salvos, según la aerolínea, y pudieron retornar durante la tarde a Israel. Pero la confusión persiste. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó a uno de los pilotos de haber intentado “estrellar el avión” y matar a los pasajeros, en su mayoría israelíes.

Se ve a pasajeros en la zona de llegadas del aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, el 30 de septiembre de 2026. For: AFP

En tanto, a través de un comunicado, la compañía de Emiratos Árabes Unidos instó “a todas las partes a abstenerse de hacer especulaciones prematuras” porque por el momento “se desconocen las razones” de lo sucedido.

Netanyahu calificó a los pasajeros de “héroes” que han permitido “salvar numerosas vidas” y evitar una catástrofe. Más tarde, acudió al aeropuerto para recibirlos. En un video de su oficina, se le ve abrazando a un hombre que fue presentado como uno de los pasajeros que logró entrar en la cabina.

En las imágenes, el hombre se disculpa por saludar al primer ministro con una camiseta todavía manchada de la sangre, según él, del copiloto reducido. “Desafortunadamente no logramos matarlo, pero le tomará un tiempo recuperarse”, afirmó.

El dirigente israelí afirmó estar “en contacto constante con las autoridades” sauditas, que actualmente interrogan al sospechoso. Ha “ordenado a los servicios de seguridad que se preparen ante cualquier posible amenaza adicional”.

Crónica del terror

“En cuestión de minutos, nuestro avión perdió completamente el control y sentimos que era el fin: estábamos a punto de estrellarnos”, declaró una pasajera, Miriam Ohayon, al canal de televisión israelí I24 News. “Oímos gritos en el avión y, cuando abrieron la cabina, había mucha sangre”.

Recordó haber recitado una oración judía que se suele decir en momentos de angustia mientras el avión se sacudía violentamente en el aire. Almog Itali, pasajero del vuelo, declaró a la BBC que había dos pilotos en la cabina y que “uno apuñaló al otro”.

Poco a poco comienzan a conocerse detalles como el nombre y la nacionalidad del piloto herido, identificado por Netanyahu como Smit Machchhar, originario de India.

Se observa un vuelo de flydubai con destino a Dubái antes de despegar del aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. Foto: AFP

El incidente comenzó aproximadamente dos horas después del despegue, cuando un pasajero que regresaba del baño vio una pelea dentro de la cabina y alertó a los demás pasajeros, según informó Ohayon a su madre, Yasmin Ohayon-Abukasis.

En declaraciones a los periodistas en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, Ohayon-Abukasis dijo que su hija le había contado que el piloto había gritado “ayuda, ayuda, ayuda” y que estaba siendo atacado por un hombre con un cuchillo.

Ohayon-Abukasis contó además que, según su hija, los pasajeros habían reducido al atacante y que una enfermera y un médico a bordo le brindaron atención médica inicial al piloto.

יניב, אתה גיבור אמיתי. אנחנו עם של אריות! pic.twitter.com/55AgmAvzIG — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

En un video difundido por el medio israelí Ynet, un pasajero se graba con la cabeza ensangrentada, pide ayuda y avisa de que van a aterrizar en Arabia Saudita, país con el que Israel no tiene relaciones diplomáticas. “Estamos aquí durante un ataque en el avión.

Acabamos de neutralizar a los terroristas y nos preparamos para aterrizar”, dice el hombre en hebreo. “Si alguien me escucha: necesitamos ayuda. Estamos a punto de aterrizar en Tabuk, al parecer en Arabia Saudita. Una zona desconocida. Todos los pasajeros están bien, excepto el piloto”, agrega, e insiste: “Necesitamos ayuda”.

Hila Gaier, que viajaba en el vuelo, contó que cuando el avión se precipitó, los pasajeros no podían moverse. “Te succionaban hacia abajo”, declaró a Kan, la emisora pública israelí. Dijo que viajaba con su pareja y sus dos hijas. “Las abracé, les dije que las quería y tratamos de practicar ejercicios de respiración”, añadió.

El pimer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Yaniv —descrito como uno de los pasajeros que logró irrumpir en la cabina del avión de Flydubai. Foto: AFP

Los datos de seguimiento de vuelo de Flightradar24 mostraron que el vuelo 1073 descendió más de 17.000 pies en menos de dos minutos. El avión se estabilizaba y luego volvía a caer durante varios segundos”, declaró Itali al Canal 12. El avión aterrizó sin problemas en Tabuk, Arabia Saudita, y los pilotos fueron trasladados a un hospital.

El ministro de Defensa, Israel Katz, denunció un “intento de ataque terrorista yihadista”, aunque no argumentó la afirmación. The New York Times, EFE, AFP

Trump habló con el primer ministro

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo ayer que habló “extensamente” con Netanyahu sobre el incidente. “Esta es la historia que escuché. No sé si es cierta”, dijo en referencia a la información que había recibido sobre del copiloto, quien habría intentado hacer que el avión se estrellara. “No saben eso”, matizó Trump, y describió como “increíble” la actuación del pasajero que intervino.