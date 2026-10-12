Ataque al aeropuerto de Riad: tres ofensivas en tres días dejaron 17 muertos y 11 heridos

Al menos una persona murió y otras 11 resultaron heridas en el ataque del pasado domingo contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, que ha sufrido tres ofensivas desde el viernes, con un total de 17 fallecidos.

El último ataque, perpetrado el domingo, cuando un proyectil impactó en la Terminal 4, "causó la muerte de un residente paquistaní (...) y heridas a otras 11 personas, quienes fueron trasladadas de inmediato al hospital", además de provocar "daños materiales", indicó la Autoridad General de Aviación Civil (GACA) en su cuenta oficial de X.

🔴 Exclusive footage obtained by Al Arabiya English shows Umrah pilgrims preparing to board their flights as the Houthi attack struck Riyadh’s King Khalid International Airport. pic.twitter.com/Ws92NujHKd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 11, 2026

Por su parte, el portavoz militar de los rebeldes, Yahya Sarea, afirmó el domingo que los hutíes, respaldados por Irán, llevaron a cabo una "operación en tres fases" contra el aeropuerto internacional de Riad, iniciada el viernes por la noche.

Sarea no precisó en qué consistieron esas tres fases ni aclaró qué ataques abarcó la operación.

Los insurgentes han reivindicado en las últimas semanas varios ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, incluidos aeropuertos e instalaciones energéticas.

Una persona sigue a través de la televisión las últimas noticias acerca de la lucha en Yemen, el 5 de octubre de 2026 en Saná Foto: Agencia EFE.

El último ataque contra el aeropuerto de Riad se produjo después de que la cadena de televisión Al Masirah, bajo control hutí, denunciara que una ofensiva aérea de la coalición apuntó contra el aeropuerto internacional de Saná, la capital yemení, en manos de los rebeldes desde 2014.

La actual escalada entre Arabia Saudita y los hutíes estalló a mediados de julio, cuando los insurgentes acusaron a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní, aunque la acción fue reivindicada por el Ejército yemení.

Los hutíes no son el único grupo que ha lanzado ataques contra territorio saudí en los últimos meses, ya que el mayor productor de petróleo de la OPEP ha sido también objetivo de varios movimientos armados proiraníes que han apuntado contra infraestructuras energéticas y civiles del reino árabe.

Irán no podrá soportar más de tres meses de bloqueo marítimo sin que sufra escasez de alimento, según consultora

Mientras el presidente Donald Trump levanta sanciones a Rusia en forma transitoria para que pueda abastecer con sus refinerías de diésel a EE.UU. y al mundo, según afirmó, Irán trata de redirigir por tierra y por el mar Caspio el comercio exterior que durante décadas ha canalizado por sus puertos del sur, bloqueados por el cerco naval estadounidense.

Sin embargo, las rutas alternativas no dan abasto y las importaciones y exportaciones iraníes se desploman, así como también complican a otros países de la región. Entre marzo y agosto, las exportaciones de Irán no petroleras cayeron 28,2 %, según datos de las Aduanas iraníes. Las importaciones, a su vez, retrocedieron 26,1 %.

Esto es resultado de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero y del cerco naval estadounidense, durante el cual unos 270 buques comerciales y petroleros han sido desviados y más de una decena inutilizados, de acuerdo con el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Esta situación ha ocasionado la caída de las exportaciones en un 43 % y de las importaciones en un 41 % en los puertos del sur, los principales del país. Para evitar un colapso total, Irán ha intentado multiplicar las operaciones comerciales por carretera, a través del mar Caspio y por ferrocarril, sin poder sustituir por completo el comercio por el golfo Pérsico y el mar de Omán.

En Bazargan, el principal paso entre Irán y Turquía, las esperas de los camiones han llegado hasta a tres semanas. El subdirector de la Organización de Promoción Comercial, Amir Roshan, señaló que la magnitud del comercio por los puertos del sur no puede sustituirse por otras vías.

Agencia EFE, AFP