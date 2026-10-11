Arabia Saudita sufre el ataque más mortífero desde 2015: 12 muertos, incluyendo civiles, en su principal aeropuerto

La autoridad de aviación civil de Arabia Saudita reportó un saldo de 12 muertos y 309 heridos en un ataque ayer sábado contra el aeropuerto internacional de la capital Riad, que obligó a suspender sus operaciones. La coalición mlitar del país acusó a los rebeldes hutíes.

Se trata del ataque más mortífero en Arabia Saudita desde un atentado suicida con bomba del grupo Estado Islámico (EI) que causó la muerte de 21 fieles en una mezquita chií de Al Qatif (este) en mayo de 2015.

En esta ocasión, la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita indicó que estaba al tanto de ataques contra el aeropuerto de Riad y pidió a sus ciudadanos evitar la zona.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que decidirá “muy pronto” si su país se suma a los ataques de Arabia Saudita contra los hutíes. Las embajadas de Canadá, Alemania y España emitieron advertencias similares.

La representación diplomática española alertó en la red X sobre un “nuevo ataque (...) de los hutíes”. Un alto diplomático occidental indicó que varias embajadas prohibieron los desplazamientos de su personal desde y hacia el aeropuerto de Riad durante la próxima semana.

En este ataque, cuatro saudíes y ocho extranjeros, entre ellos un estadounidense, figuran entre los muertos en Riad, precisó la autoridad de aviación civil en un comunicado. “El ataque también dejó 309 heridos”, algunos de los cuales sufren “lesiones graves”, añadió la entidad al señalar también “daños materiales”.

Captura de video muestra humo elevándose cerca del aeropuerto de Riad, capital de Arabia Saudita Foto: AFP

Por ahora, los rebeldes hutíes, proiraníes, no reivindicaron el ataque al aeropuerto, pero la coalición militar liderada por Arabia Saudita en apoyo al gobierno de Yemen los acusó y prometió responder “con firmeza”.

Es un “crimen de guerra (...) contra una de las terminales de pasajeros del Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad que causó muertos y heridos entre viajeros y empleados” de la terminal, dice un comunicado del portavoz de la coalición, Turki al Malki.

La coalición también informó que interceptó un misil al sureste de Riad, donde se encuentra la base aérea Príncipe Sultán, y anunció la caída de un proyectil cerca del aeropuerto de Dammam, en el este del reino.

Este aeropuerto es, junto con el de Yeda (oeste), una alternativa al aeropuerto de Riad, cerrado desde este fin de semana. Los responsables de salud ordenaron una inusual movilización de médicos para por una “emergencia grave”.

Rebeldes Hutíes, en Yemen. Foto: AFP

Ataques

Los rebeldes hutíes han desatado una ola de ataques contra el reino apuntando a aeropuertos saudíes, instalaciones petroleras y tanqueros desde julio cuando se desmoronó la tregua con el gobierno yemení respaldado por Riad.

El gobierno saudita rara vez reconoce públicamente que los ataques hutíes alcancen objetivos civiles, pero hay evidencias de ello. Testigos afirmaron ayer haber escuchado una explosión mientras esperaban para embarcar en un vuelo, mientras que otros aseguraron haber presenciado un impacto que dejó muertos, heridos y desató escenas de pánico entre los pasajeros.

El conflicto yemenita volvió a intensificarse en plena escalada de la guerra regional en Oriente Medio.