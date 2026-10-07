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Arabia Saudita confirma ataques de los rebeldes hutíes contra dos de sus aeropuertos: daños y heridos

Los ataques tuvieron como blanco el aeropuerto Rey Abdalá bin Abdelaziz y el de Najrán: "Las agresiones causaron heridas leves a tres personas y daños materiales", dijeron autoridades saudíes.

El País
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07/10/2026, 03:20
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Las Brigadas de los Gigantes del Sur, fuerza partidaria del gobierno yemení, en un ejercicio militar
Las Brigadas de los Gigantes del Sur, fuerza partidaria del gobierno yemení, en un ejercicio militar.
Foto: AFP

Arabia Saudí confirmó ayer martes los ataques lanzados el lunes de noche por los rebeldes chiíes hutíes del Yemen contra dos aeropuertos internacionales ubicados en el sur del reino árabe, y añadió que causaron tres heridos leves y daños materiales.

La Autoridad General de Aviación Civil saudí indicó en su cuenta de X que los ataques tuvieron como blanco el aeropuerto Rey Abdalá bin Abdelaziz y el de Najrán. “Las agresiones causaron heridas leves a tres personas y daños materiales”, se apunta en la nota, que añade que “los equipos de emergencia y las autoridades competentes intervinieron inmediatamente después de que se produjeran los ataques, de acuerdo con los procedimientos y planes aprobados”.

Las acciones contra Arabia Saudí se producen después de que el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, anunciara el lunes que su grupo atacó con “gran número de misiles y drones” dos aeropuertos -aunque aseguraron que uno de ellos era el de Riad, algo que no han confirmado los saudíes- y una refinería de la petrolera Aramco, entre otras instalaciones en Arabia Saudí.

Sarea reiteró que esas agresiones van “en respuesta a la agresión saudí”, en alusión al apoyo militar de Riad a la ofensiva del Gobierno yemení internacionalmente reconocido contra los insurgentes yemeníes para recuperar las áreas bajo su control.

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Un miembro del personal de seguridad monta guardia durante una ceremonia organizada por las autoridades hutíes para conmemorar el 12º aniversario de la toma de la capital yemení, en Saná.
Un miembro del personal de seguridad durante una ceremonia hutí para conmemorar el 12º aniversario de la toma de Saná.
Foto: AFP

El portavoz hutí dijo que los ataques de su grupo tuvieron también como blanco “el Aeropuerto de Abha, la Base Aérea de Khamis Mushait, el campamento de Aqifa en Asir y otros sitios sensibles en Najrán y Jizan”, todos en el sur del reino saudí.

Los hutíes, respaldados por Irán, denuncian que la aviación militar saudí ha realizado cientos de ataques en el Yemen en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido. Esas fuerzas aseguraron el lunes haber retomado el control del estrecho de Bab al Mandeb y el puerto de Moca, en el sur del mar Rojo. EFE

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