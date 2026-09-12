Hutíes toman el control de una vía marítima crucial, Arabia Saudí queda acorralada y pide ayuda a Trump

Los rebeldes hutíes se apoderaron ayer viernes de toda la costa yemení del mar Rojo, aunque prometieron una navegación “segura” en el estratégico estrecho de Bab al Mandeb, salvo para su enemigo, Arabia Saudita.

Desde la semana pasada, este grupo rebelde proiraní que domina amplias partes de Yemen lanzó una ofensiva para controlar esa vía marítima crucial que conecta Asia y Europa. Y en apenas unos días, lograron llegar hasta el mar Rojo.

“Todo lo que estaba bajo nuestro control en la costa occidental cayó”, informó a la AFP un responsable militar del gobierno yemení reconocido internacionalmente y apoyado por Riad.

Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de crudo, se encuentra acorralada, con el estrecho de Bab al Mandeb bajo control de los hutíes y el de Ormuz, al otro extremo de la península, bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente. Pero los hutíes intentaron calmar los temores globales.

“La navegación es segura para todas las compañías, con la excepción de los buques sauditas, que ya tienen prohibido el acceso”, declaró Yahya Saree, portavoz militar del movimiento.

Los petroleros y buques comerciales procedentes de Asia utilizan Bab al Mandeb para llegar al mar Rojo y después al canal de Suez y el Mediterráneo, y en sentido inverso hacia el océano Índico.

En caso de bloqueo, la única alternativa, mucho más costosa, consiste en rodear África por el cabo de Buena Esperanza. Los precios del petróleo se resintieron y el barril de Brent volvía a cotizar ayer viernes por encima de los 100 dólares.

Combatientes leales a las autoridades hutíes desfilan durante un acto de reclutamiento en Saná. Foto: AFP fotos

Avance relámpago

Los hutíes aceleraron su ofensiva en los últimos días en torno a Bab al Mandeb, y el jueves tomaron la ciudad portuaria de Moca, a 70 km al norte del estrecho.

En un comunicado, Tarek Saleh, comandante de las fuerzas que controlan Moca, calificó la ofensiva hutí de “planificada y respaldada por Irán”. Un asesor del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei calificó el avance de los hutíes de “contundente victoria”.

Ayer, los hutíes habrían conquistaron la isla de Perim (también conocida como isla de Mayyun), ubicada en el centro del estrecho, y las islas Hanish Mayor y Hanish Menor, según fuentes del gobierno yemení.

Un testigo afirmó haber visto a hombres armados desplegarse “a lo largo de la costa de Bab el Mandeb a bordo de vehículos militares”.

El estrecho de Bab al Mandeb ha cobrado aún más importancia desde que arrancó a fines de febrero la guerra en Medio Oriente con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias iraníes contra las monarquías petroleras del Golfo. Teherán ha usado como palanca de presión la práctica paralización del tránsito por el estrecho de Ormuz, que se encuentra al otro lado de la península arábiga y es una de las principales vías mundiales de tránsito de hidrocarburos. Ante las graves perturbaciones en esa vía y para eludir el bloqueo iraní de Ormuz, Arabia Saudita ha optado por incrementar sus exportaciones de petróleo desde el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Según Axios, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, pidió al presidente Donald Trump que ordenara ataques contra los hutíes para frenarlos. Trump denegó la demanda, formulada dos veces el jueves, según Axios, que cita a responsables norteamericanos.

Uno de ellos explicó a Axios que la administración Trump seguiría facilitando a Riad información de inteligencia, pero no se plantea una intervención militar directa. Las aguas del sur del mar Rojo tienen cuatro islas: Zuqar, tomada por los hutíes el jueves, Perim, y las dos islas Hanish. EFE. AFP

Combatientes leales a las autoridades hutíes se reúnen durante un acto de reclutamiento en Saná. Foto: AFP

Riad ante el debate de abrir otro frente regional o contenerse

Los hutíes también lanzaron esta semana una amplia ofensiva contra Arabia Saudita, incluyendo el disparo el miércoles de varios misiles balísticos y drones contra ciudades del sur del reino. Una imagen del programa europeo Copernicus mostraba ayer una espesa columna de humo negro elevándose sobre el desierto en la zona atacada.

“Creo que los sauditas han hecho todo lo posible para evitar esta guerra, pero no creo que a estas alturas les quede otra opción”, comentó Farea Al Muslimi, investigador asociado del centro de estudios Chatham House. La situación en Yemen fue objeto de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el jueves.

El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, pidió una “implicación activa” de ese órgano para “alejarse de lo que podría ser el precipicio hacia un conflicto mucho más peligroso”. Según la OIM, al menos 46.000 personas han sido desplazadas desde la reanudación de la intensificación de los combates en el suroeste del país. Riad mantiene su respaldo al gobierno yemení y a las fuerzas que combaten a los rebeldes, pero una nueva intervención militar a gran escala supondría reabrir un frente que el reino había tratado de contener durante los últimos años.

La cuestión decisiva será si Arabia opta por aumentar su implicación para frenar el avance o mantiene la cautela para evitar una nueva escalada. De esa decisión dependerá en buena medida si el avance hutí se convierte en una nueva fase de la guerra del Yemen o en el comienzo de una crisis con repercusiones regionales mucho mayores.