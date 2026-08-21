Una "guerra económica sin precedentes", la nueva estrategia de Donald Trump que hará "colapsar" a Irán

A medida que la guerra de casi seis meses entre Estados Unidos e Irán se estanca, el presidente Donald Trump anunció su nueva estrategia: una “guerra económica” sin precedentes para derrotar al régimen iraní.

La actual guerra comenzó con los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero contra Irán. En junio hubo un acuerdo de tregua, que poco después quedó en nada por el cruce de bombardeos entre Estados Unidos e Irán.

En este nuevo cambio de frente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ya había amenazado la semana pasada a Irán con un aislamiento económico “como el mundo nunca ha visto”.

Bessent sugirió ayer jueves que Estados Unidos no reanudará sus ataques contra Irán mientras aplica una campaña coordinada de “presión económica máxima” contra ese país, y puso a Venezuela y Cuba como ejemplos de que la combinación de bloqueo y sanciones dan resultados.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en la sede de la OCDE en París. Foto: AFP

Estas medidas llevará al “colapso” del régimen iraní, declaró Bessent. “Va a funcionar en Irán y va a hacer colapsar al régimen”, dijo Bessent al canal CNBC. “Va a ser la mayor operación de aislamiento económico coordinado en la historia mundial”, añadió.

Consultado sobre sus aliados, Bessent lanzó una advertencia: “(Están) con nosotros o contra nosotros”. Ante la pregunta de si Estados Unidos presionaría a China, señaló que “muchas conversaciones es mejor tenerlas en privado”, pero instó a Pekín a “sumarse al plan”.

Este plan contra Irán significa que es menos probable que Estados Unidos vuelva a realizar operaciones militares de gran envergadura contra el país, explicó Bessent.

“Si estamos aplicando la máxima presión económica, eso significa que probablemente no habrá una reactivación bélica a gran escala, pero enfatizaré que eso es por ahora”, declaró.

Una mujer camina frente a un mural del difunto líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en la plaza Valiasr, en Teherán. Foto: AFP

El mensaje de Trump

En un extenso mensaje en su red Truth Social, Trump anunció “¡LA OPERACIÓN ECONÓMICA MÁS APLASTANTE JAMÁS EMPRENDIDA CONTRA NINGÚN PAÍS!”, al exigir que cese “el contrabando de petróleo, el intercambio de divisas” y “las transferencias de efectivo”.

“Anuncio que CUALQUIER país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de salvavidas a Irán afrontará a su vez TREMENDAS consecuencias económicas”, agregó.

Trump ha mantenido una política de “máxima presión” contra Irán, consistente en imponerle sanciones económicas durante su primer mandato y restablecerlas una vez volvió a la Casa Blanca en enero de 2025.

Pero por el momento el régimen iraní se mantiene. Irán sigue incluso bloqueando el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave en Medio Oriente por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte de los hidrocarburos mundiales.

Sin embargo, la economía de Irán, debilitada por décadas de sanciones internacionales, se ve sometida a una dura prueba por la guerra.

El 22 de julio, la inflación alcanzaba el 66% en los últimos doce meses, frente al 46% de febrero, y la moneda seguía su caída libre: el miércoles, un dólar se cambiaba a 1,88 millones de riales, frente a 1,65 millones justo antes del conflicto.

Los controles iraníes en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE

En un mensaje publicado en mayo, el nuevo jefe supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, había instado a las empresas a evitar los despidos y a los legisladores a adoptar medidas destinadas a apoyar la “economía de la resistencia”, con el fin de aliviar la presión sobre los hogares.

Esta expresión, utilizada por primera vez en 2010 por su padre y antecesor, Alí Jamenei, quien murió en un bombardeo el primer día de la guerra el 28 de febrero, se refiere a la reducción de la dependencia del mundo exterior.

La guerra se ha extendido a toda la región, ya que Irán ha lanzado represalias a los aliados de Estados Unidos en el Golfo y los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por el régimen iraní, atacan infraestructuras petroleras y buques saudíes en el mar Rojo, al otro lado de la península.

El martes, Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales socios comerciales de Irán, acusó a la república islámica de haber lanzado dos misiles balísticos, que cayeron en el mar, dirigidos contra “la navegación marítima”. Teherán lo niega.

A raíz de ello, la diplomacia emiratí anunció la suspensión, hasta nuevo aviso, de “todos los intercambios comerciales y transacciones financieras”.

Los precios del petróleo subieron ayer jueves después de que Estados Unidos redoblara la presión sobre Irán, lo que redujo la esperanza de poner fin al conflicto tras casi seis meses de guerra en el Golfo.

Empleados de la Basra Oil Company trabajan en el yacimiento de petróleo y gas de Nahr Bin Umar, de Basora, Irak. Foto: AFP

“Terrorismo económico”

Irán acusó a Estados Unidos de “terrorismo económico” y de “crímenes contra la humanidad”, después de que Washington anunciara que endurecerá las sanciones. “Sin duda, las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán, que atacan los derechos humanos fundamentales de cada ciudadano iraní, constituyen un caso de ‘terrorismo económico’ y de ‘crímenes contra la humanidad’”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán en un comunicado, en el que afirmó que los responsables de esta política “merecen ser juzgados y castigados por cometer crímenes tan atroces”.