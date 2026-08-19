Trump niega negociaciones con Irán e insiste sobre el estrecho de Ormuz: es “nuevo territorio de EE.UU.”

El presidente estadounidense Donald Trump negó ayer martes que haya conversaciones en curso o previstas con Irán, y publicó un mapa que presenta al estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto, como un nuevo territorio de Estados Unidos.

Aunque las hostilidades han disminuido tras los bombardeos israeloestadounidenses y las represalias iraníes de las primeras semanas, la situación sigue tensa en la región, tras casi seis meses de guerra.

Trump aseguró que “no hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la República Islámica de Irán”.

“El bloqueo naval sigue aplicándose. El estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones. Todas las minas en las aguas han sido retiradas o detonadas”, escribió en su red Truth Social.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, junto al asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner. Foto: AFP

El lunes el emisario estadounidense y yerno de Trump, Jared Kushner, dijo que había unas discusiones “muy positivas y animadas” Una fuente estadounidense explicó a la AFP que esas conversaciones se suspendieron y Trump pidió a sus equipos que no reanuden el diálogo mientras Irán no se acerque a las posiciones de Estados Unidos.

Las autoridades iraníes apenas han enviado señales en ese sentido. El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró ayer martes que el estrecho de Ormuz no se abriría mientras Washington no cumpliera sus compromisos previstos en un protocolo de acuerdo firmado en junio. Ese texto contemplaba 60 días de tregua para negociar una solución diplomática duradera, pero no desembocó en nada.

El negociador iraní citó como condiciones “el levantamiento del bloqueo naval (estadounidense), el descongelamiento de los activos (iraníes), el levantamiento del embargo petrolero”, así como “el fin de las operaciones militares en todos los frentes”.

Trump baraja ahora la idea de convertir Ormuz en un “territorio estadounidense” y, por ejemplo, publicó ayer en Truth Social un mapa en el que se describe así el estrecho.

Pese a las afirmaciones del presidente republicano, el tráfico en la zona sigue siendo muy reducido en comparación con sus niveles anteriores al conflicto.

Barcos atracados en el muelle de la Terminal de Contenedores de Khor Fakkan, a orillas del golfo de Omán. Foto: AFP

Omán

Tras el ataque estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero, el régimen iraní respondió con bombardeos sobre países vecinos aliados de Washington y cerró Ormuz, vía de tránsito clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Por su parte, Estados Unidos impuso un bloqueo a los puertos iraníes.

Pese a sus declaraciones sobre anexionar Ormuz o su amenaza, formulada el lunes, de “bombardear” Omán, un aliado estadounidense, Trump parece haber optado ahora por una postura más expectante. Kushner aseguró el lunes que el presidente sería “muy paciente”. “No le gusta precipitarse para cerrar un acuerdo”, dijo.

El conflicto contra Irán ha disparado los precios en Estados Unidos de cara las elecciones de medio mandato de noviembre, que decidirán si el partido Republicano de Trump conserva el control del Congreso. Además, cualquier reanudación de las hostilidades por parte de Washington implicaría lidiar con unas reservas de misiles ya muy mermadas, según los medios estadounidenses.

Trump apuesta por los efectos a largo plazo de la presión económica sobre Irán mediante el bloqueo marítimo y diversas sanciones.

Catar, uno de los mediadores entre Teherán y Washington, afirmó ayer martes que un acuerdo entre Irán y Omán sobre Ormuz “facilitaría” la reanudación de las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.

Una persona frente a una gran pantalla que muestra los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz Foto: AFP

Irán y Omán, con costas sobre el estrecho, llevan varias semanas discutiendo sobre su futura gestión. Teherán aseguró que las coordenadas geográficas del trazado contemplado por ambos países “fueron aprobadas”.

Antes de que estallara la guerra con Irán, el estrecho de Ormuz era una vía marítima internacional abierta.

La República Islámica, que ahora apunta contra los buques que intentan cruzar el estrecho sin solicitar autorización, quiere imponer tasas de navegación por servicios prestados para transitar por la zona, algo a lo que se oponen firmemente Estados Unidos y algunos países de la región.

En tanto, el precio del barril del petróleo Brent para entrega en octubre subió ayer martes un 0,17%, hasta situarse en los 91,02 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, ante el estancamiento de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,15 dólares con respecto al precio de negociación de la última sesión, cuando terminó en 90,87 dólares.

El Brent reaccionó ligeramente al alza después de que Trump afirmase que no hay conversaciones con Irán.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ayer martes un 0,52%, hasta 84,94 dólares el barril. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, ganaban 0,44 dólares respecto al cierre anterior. AFP, EFE

Petróleo. Foto: archivo El País

Emiratos suspende relaciones con Irán

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció ayer martes la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán, después de que las autoridades emiratíes detectaran el lanzamiento de dos misiles balísticos iraníes hacia su territorio.

“A la luz de las tensiones regionales que socavan la paz y la seguridad regionales e internacionales, se han suspendido hasta nuevo aviso todos los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Irán”, afirmó la directora del Departamento de Comunicaciones Estratégicas del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, Afra Al Hameli, en un comunicado del gabinete. Emiratos Árabes Unidos acusó ayer a Irán de disparar dos misiles balísticos contra su territorio y afirmó que ninguno de los proyectiles cayó en tierra.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos realizaron este anuncio dos horas después de enviar una alerta a los residentes por una “posible amenaza de misiles”.

Francia expulsa a dos diplomáticos iraníes

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, anunció ayer martes que expulsará “en los próximos días” a dos diplomáticos iraníes como respuesta a la agresión a dos representantes franceses en Irán denunciada en julio.

“Dos diplomáticos franceses fueron agredidos escandalosa y deliberadamente el pasado 19 de julio. Había anunciado que este acto intolerable tendría consecuencias. Ya está hecho. Dos diplomáticos iraníes en Francia serán expulsados en los próximos días”, aseguró Barrot, en un mensaje en X.

Paralelamente, el Ministerio de Exteriores francés emitió un comunicado en el que afirma que la decisión ya ha sido notificada al embajador de la República Islámica de Irán, quien ha sido convocado al Quai d’Orsay, la sede del ministerio de Exteriores de Francia. El conflicto diplomático entre Francia e Irán comenzó en julio, cuando el gobierno francés denunció que dos de sus representantes habían sido retenidos durante varias horas e interrogados, periodo en el que llegaron a ser agredidos. Esta acusación, negada por Irán, llevó al Gobierno francés a convocar al encargado de negocios de Irán en París para expresar la “más firme condena” de Francia a lo que calificó de una agresión “premeditada y deliberada”. Francia dijo que las autoridades iraníes, “en lugar de esclarecer esta agresión premeditada y deliberada y castigar a sus autores”, han optado por “proferir acusaciones totalmente falsas contra nuestros agentes y fabricar desde cero un caso de injerencia para justificar sus actuaciones”. El pasado sábado, Irán acusó a estos dos diplomáticos franceses de participar en una operación de “infiltración e injerencia”.

