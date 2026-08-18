Donald Trump: el pesimismo sobre el acuerdo con Irán, la suba del petróleo y las amenazas a Omán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cree que Irán vaya a aceptar el tipo de acuerdo que él quiere sobre el programa nuclear del régimen iraní, dijo ayer lunes, día en que expiró el plazo de 60 días acordado en el memorando de entendimiento del pasado 17 de junio para alcanzar la paz.

“Ellos (Irán) quieren llegar a un acuerdo, pero no van a cerrar el tipo de acuerdo que yo considero necesario”, aseguró el mandatario durante una ronda de preguntas de la prensa en el Despacho Oval. Trump insistió en la necesidad de que Estados Unidos se mantenga en la guerra por la cuestión nuclear: “Estamos ahí por una sola razón: Irán no puede tener un arma nuclear”.

A su vez, Trump amenazó ayer con bombardear “sin piedad” Omán si se interpone en el diálogo con Irán sobre el control del estrecho de Ormuz. “Nos encargaríamos de ellos con mucha facilidad, tal como hacemos con otros Estados”, afirmó.

Con respecto al estrecho de Ormuz, que de nuevo está sufriendo bloqueos y se encuentra bajo control parcial de Irán, el republicano insistió en que Estados Unidos está extrayendo “millones de barriles de petróleo a la semana”.

Se observan 6 buques anclados en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz. Precio del petróleo. Foto: AFP

“Si observamos las cifras que estamos manejando, vemos que el estrecho está abierto y los precios del petróleo están bajando. Y seguirán bajando a menos que decidamos hacer algo mucho más drástico de lo que estamos haciendo”, afirmó sobre la situación económica derivada de la guerra de Irán, que se aproxima a los seis meses.

Trump no ofreció datos sobre las afirmaciones que hizo horas antes a la cadena Fox News, en las que aseguró que se están manteniendo conversaciones con el régimen iraní por una vía secundaria extraoficial que implicaría a la Guardia Revolucionaria.

Ayer los precios del petróleo subieron en reacción a las nuevas señales de tensión entre Estados Unidos e Irán, y por las dificultades del mercado para estimar la escala de exportaciones desde el Golfo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, aumentó un 2,66% hasta 90,87 dólares. El barril de la referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, ganó un 2,55% hasta 84,50 dólares. EFE, AFP