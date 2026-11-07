Ya abrieron las puertas del Estadio Centenario: entradas agotadas, pantalla gigante y horario de cierre

Las puertas del Estadio Centenario ya se encuentran abiertas para lo que será la vigilia de oración de León XIV este sábado 7 de noviembre a partir de las 19:00 horas.

Todavía no se encuentra en marcha la previa artística que contará con música, teatro y animación, y será conducida por Noelia Etcheverry, Daniel K y el sacerdote Juan Andrés Verde, conocido popularmente como el Gordo Verde. La apertura de puertas se vio retrasada porque se estaba colocando la protección para cubrir la cancha del estadio.

Tras su regreso del departamento de Paysandú, el sumo pontífice continúa su agenda durante la tarde de este sábado con un evento que no estaba estipulado en el cronograma oficial de su visita, pero confirmaron fuentes de la Iglesia Católica en Uruguay a El País.

Esta nueva actividad a la que acudirá León XIV está centrada en su visita a un hogar de sacerdotes ubicado en la esquina de Caribes y Bulevar Artigas, frente al Comando del Ejército, en las inmediaciones del barrio Jacinto Vera.

Posteriormente, sobre las 17:00 horas, se espera su presencia en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle, para luego encontrarse con el sector educativo en la Universidad Católica del Uruguay, y más tarde acudir en dirección al Estadio Centenario a las 18:45 horas.

No obstante, las autoridades a cargo del evento indicaron que el acceso al público se cerrará a las 18:00 horas por motivos de seguridad, una hora antes del comienzo de la ceremonia.

Escenario en el estadio Centenario espera la llegada del papa León XIV. Foto: Tomás Gutierrez/El País.

Habrá una pantalla gigante para seguir la vigilia fuera del Estadio Centenario

Las autoridades encargadas anunciaron que en las inmediaciones del Estadio Centenario se dispondrá de una pantalla gigante para seguir la transmisión de la vigilia en directo.

Esta se encontrará dentro de la zona de exclusión vehicular que ocupará varios metros alrededor del estadio, y las inmediaciones del Parque Batlle, por lo que los últimos metros de acceso al evento deberán hacerse de a pie, ya sea para el ingreso al estadio o para participar de la visualización de la transmisión.