Una bebé nació en un patrullero en Paso de la Arena tras una asistencia de urgencia de la Policía

Policías pertenecientes a la Seccional 20.ª de Montevideo asistieron este martes a una mujer que se encontraba en trabajo de parto en Paso de la Arena.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, la mencionada dependencia policial recibió un aviso en horas de la madrugada de este martes sobre la mujer que, para ese momento, ya estaba a punto de dar a luz.

Cuando llegaron al lugar, los efectivos tomaron contacto con la mujer y la trasladaron hacia un centro asistencial. En medio del camino, la embarazada manifestó que el nacimiento era inminente, por lo que los funcionarios detuvieron el vehículo y le brindaron asistencia.

La bebé nació sobre las 3:30 de la madrugada. Tras las primeras maniobras de asistencia y contención de los funcionarios policiales, tanto la madre como la hija fueron llevadas al Hospital del Cerro.

Ya en el centro de salud, ambas fueron asistidas por personal médico, quienes informaron que se encontraban en buen estado. Luego, fueron enviadas al Hospital Pereira Rossell.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Policías asistieron a mujer en parto inminente dentro de una casa en Nuevo París

Una situación similar ocurrió el pasado domingo 30 de marzo, cuando policías acudieron a una casa en el barrio de Nuevo París en donde brindaron su asistencia en un trabajo de parto, según informó en aquella oportunidad el Ministerio de Interior.

Tras recibir el aviso sobre el hecho, los efectivos acudieron al lugar, donde un hombre les pidió ayuda e informó que una mujer se encontraba en trabajo de parto en el interior de una vivienda cercana.

Al ingresar a la casa, los policías constataron que la mujer cursaba una etapa avanzada del parto. Ante el inminente nacimiento, se le brindó asistencia a la madre, acompañando el proceso y guiándola durante las contracciones.

Policías asistieron un parto en Nuevo París. Foto: Ministeril del Interior.

Minutos mas tarde, se produjo el nacimiento sin ninguna complicación aparente.

Luego de haber nacido, los policías realizaron al bebé maniobras para verificar su respiración y estado general, con condiciones estables en ambos casos.

Posteriormente, se coordinó con los servicios de emergencia médica, que acudieron al lugar y asumieron la asistencia, trasladando al bebé y a la madre a un centro asistencial.