Ministerio del Interior instala nuevos dispositivos de emergencia en Pocitos y Tres Cruces

El Ministerio del Interior habilitó nuevos equipos tecnológicos centrados en la atención a la ciudadanía y respuesta rápida en dos zonas de alta circulación peatonal de Montevideo.

Las instalaciones incluyen un puesto policial de atención multipropósito, conocido como Punto Azul, ubicado sobre la rambla de Playa Pocitos, y un tótem de emergencia conectado directamente con el servicio 9-1-1 instalado en la zona de Tres Cruces.

Esta incorporación, prevista en el Plan Nacional de Seguridad Pública, forma parte de la iniciativa que busca descentralizar los servicios, acercar la atención institucional a la población y mejorar las respuestas ante situaciones imprevistas o delitos en la vía pública. Según agrega el organismo en un comunicado, ambos equipos cuentan con herramientas de autogestión y sistemas de comunicación directa con las autoridades policiales.

Qué servicios ofrece el nuevo Punto Azul en Pocitos

En primer lugar, la histórica garita policial ubicada en la zona de Kibón fue remodelada para convertirse en el Punto Azul. El espacio combina la atención de la Policía Comunitaria Turística con distintas herramientas tecnológicas para asistir a la ciudadanía.

Interior y exterior de Punto Azul, la renovada garita policial en Kibón. Foto: Ministerio del Interior.

Allí se pueden realizar trámites sin tener que concurrir personalmente a una seccional, como denuncias por hurto o extravío de documentos, solicitudes de constancia de domicilio, agendas para renovar la cédula de identidad y gestiones relacionadas con el certificado de buena conducta.

Para verificar la identidad de quienes utilizan el servicio, el sistema cuenta con reconocimiento facial y lectura de cédula. También dispone de un botón para comunicarse directamente con el Centro de Comando Unificado (CCU), cámaras de vigilancia de 360 grados, un desfibrilador automático para emergencias médicas y un extintor de incendios.

Cómo funciona el nuevo tótem del 9-1-1 en Tres Cruces

Por otro lado, se instaló un tótem de emergencia 9-1-1 en la peatonal Cassinoni, cerca de la terminal de Tres Cruces. Se trata del segundo dispositivo de este tipo en funcionamiento en Montevideo, después del que fue colocado en plaza Matriz.

Tótem de emergencia del Ministerio del Interior instalado en la zona de Tres Cruces. Foto: Ministerio del Interior.

Con solo presionar un botón, las personas pueden comunicarse de inmediato con la central del servicio 9-1-1 mediante audio y video. El equipo ofrece así otra vía para pedir ayuda en una zona de gran circulación de personas.

Según informó el Ministerio del Interior, estos equipos forman parte de un conjunto de herramientas tecnológicas que el organismo viene incorporando para reforzar la seguridad. Entre ellas se encuentran los drones autónomos y los nuevos anillos digitales de vigilancia, cuya incorporación está prevista para 2027 y que permitirán ampliar el control en distintos puntos del país.