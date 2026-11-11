¿El fin de una era en el transporte? Por qué los propietarios quieren sacar las mamparas de los taxis

Oscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi, una agrupación que reúne a los propietarios, fue el entrevistado central este miércoles en el streaming En Clave País y contó las propuestas para quitar o modificar las mamparas de los coches, que son defendidas por el sindicato de trabajadores.

Días atrás la gremial presentó dos prototipos de vehículos sin mampara que buscan aumentar la comodidad de los usuarios, al tiempo que el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) se niega a sacarla, alegando que es necesaria para la seguridad de los choferes.

"Hace casi diez años que se puso en modo obligatorio en todos los taxímetros el uso de tarjetas", dijo Dourado, y agregó que en los últimos años también se introdujeron otros métodos de pago. "Esto ha hecho que no tengamos efectivo en el taxi y que la rapiña violenta haya desaparecido, que es el objeto por el que se ponía la mampara", añadió.

Según Dourado, "no hay motivo para perjudicar a tantos ciudadanos, no es nada razonable". Añadió que "no hay ninguna actividad humana en el Uruguay ni en el mundo que haya decidido el uso de esta mampara".

Adiós a la mampara obligatoria: los nuevos prototipos y costos

En la actualidad, según Dourado, hay propietarios comprando "un auto de US$ 30.000, de mejor porte que muchos coches de aplicación", pero como deben ponerle mampara quitan a quien va en los asientos traseros el efecto del aire acondicionado "y todos los elementos que de fábrica se hacen para tener una seguridad pasiva".

Con respecto a las críticas de los sindicalistas, respondió que "hay que cambiar, hay gente que está en contra de todo y a favor de nada".

Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi, en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

La propuesta presentada incluye la posibilidad de no llevar mampara o, en todo caso, hacer uso de una de las siguientes dos opciones: una mampara más liviana que protege la espalda del conductor y que deja con mayor libertad las piernas de quien va detrás, y otra que es tipo cabina. Son "muy sencillas, muy livianas" y "no lastiman a nadie". Los materiales posibles también son dos: acrílico o policarbonato.

En cuanto a los costos para los propietarios, "si opta por no poner nada" sería casi gratuito porque implica "retirar ocho tornillos". Si opta por alguna de las otras dos opciones, "el equivalente a 40 viajes de 400 pesos, es decir, $ 16.000".

También se plantea la posibilidad de que haya tres cámaras en cada taxi: una que apunte al usuario y le saque "una sola foto que identifica a la persona y queda de respaldo por siete días"; otra "mirando al conductor en su comportamiento, si tiene somnolencia o desatención por cualquier motivo"; y otra "hacia adelante, que va a permitir cambiar la conducta" en el manejo. Según dijo, esta última permitirá "saber cuándo un conductor no respeta un cartel de pare o inicia un cruce con luz amarilla", también se sabrá de quién es la responsabilidad en un siniestro de tránsito.

La propuesta fue enviada a la Junta Departamental de Montevideo para que la analice: "Es bueno que esta decisión salga consensuada y sea votada", dijo el presidente de la Gremial.

Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi, en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Advertencias a conductores que trabajan para aplicaciones

Por otro lado, Dourado se quejó de las aplicaciones que ofrecen transporte particular pero que incluyen en su grilla la posibilidad de pedir un taxi, así como también criticó a los taxistas que se vinculan con estas empresas.

"Estas aplicaciones en forma atrevida decidieron empezar a despachar el servicio de taxi desde la aplicación, lo cual no está permitido. Nosotros los taximetristas no nos debemos adherir a recibir viajes de las aplicaciones y cobrar hasta tres y cuatro veces con una tarifa dinámica", cuestionó.

Dourado dijo, además, que los taxistas no deberían adherir a este sistema porque "expresamente el Digesto Municipal" dice que no se puede "cobrar por fuera de la tarifa".

A los conductores de taxi que adhieren "se les llama la atención" por parte de la Gremial, pero "hay trabajadores y propietarios que son oportunistas". Sin embargo, eso "dura lo que dura una oportunidad, piensan que ese día se llevan $ 200 más y que se van a hacer ricos, en vez de defender su trabajo".

Actualmente, dijo Dourado, hay "más de 3.100 permisos" en Montevideo y "casi 4.500 permisos más" en el interior. "Juntos, si le agregamos dos conductores por auto, somos la empresa más grande del país", mencionó.