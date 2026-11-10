El secreto arquitectónico que la sombra de la Torre de los Homenajes revelaría en fechas clave de la historia

La sombra de la Torre de los Homenajes del Estadio Centenario podría esconder una intención arquitectónica vinculada a dos fechas clave de la historia uruguaya: el 19 de abril y el 25 de agosto. El arquitecto Daniel Thul llegó a esa hipótesis al estudiar una reconstrucción tridimensional del escenario deportivo original, un trabajo que comenzó en 2020 y que le ha permitido descubrir detalles poco conocidos de su diseño.

El hallazgo surgió de manera casual. Cuando el papa León XIV visitó el Estadio Centenario durante su estadía en Montevideo, Thul buscó entre las imágenes de su modelo digital alguna que pudiera publicar en sus redes sociales. Una de ellas mostraba la sombra proyectada por la torre sobre el campo de juego, con una forma que le recordó a una cruz. Hasta ese momento, contó a El País, nunca se había detenido a pensar que aquella sombra pudiera tener algún significado.

A partir de esa imagen, decidió explorar las posibilidades que ofrecía el modelo tridimensional que desarrolló en un programa de modelado de información para la construcción (BIM). La herramienta permite reproducir la posición del sol y calcular con precisión la sombra que proyecta un edificio en un lugar, una fecha y una hora determinados.

Thul comenzó entonces a probar distintas fechas relevantes para Uruguay. Fue así que encontró una coincidencia que llamó su atención: el 19 de abril, a las nueve de la mañana, la sombra de la Torre de los Homenajes "se proyecta sobre el centro de la cancha y su extremo más alto coincide con el punto donde comienzan las tribunas del estadio".

Según explicó, esa disposición "no se produce de la misma manera durante el resto del año". Aunque la sombra puede cruzar la línea central en otras ocasiones, la combinación de su ubicación y su extensión presenta una coincidencia particular en dos fechas: el 19 de abril, día del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales y el 25 de agosto, Día de la Declaratoria de la Independencia.

Reconstrucción virtual del Estadio Centenario y sombra en Torre de los Homenajes. Foto cedida por Daniel Thul.

Trayectoria solar

La explicación está en la trayectoria solar. El sol mantiene una determinada inclinación horizontal al recorrer el cielo, pero su altura cambia según la época del año. En verano se encuentra más alto y en invierno pasa más bajo. La combinación de ambos factores —la dirección del sol y su altura— hace que la sombra de la torre adopte esa configuración en dos momentos específicos del calendario.

Para Thul, la precisión de esa alineación abre la posibilidad de que "se trate de una decisión deliberada del arquitecto Juan Antonio Scasso", responsable del diseño del Estadio Centenario. “Para mí fue una genialidad”, señaló. A su juicio, resulta difícil atribuir el resultado únicamente a una casualidad, aunque reconoce que no encontró documentación en la que Scasso haya dejado constancia de esa intención.

El arquitecto contó que se puso en contacto con una de las nietas de Scasso, con quien mantiene comunicación habitual. Según relató, "a ella no le resultaba extraño que su abuelo hubiera incorporado un recurso de ese tipo, porque solía realizar ese tipo de trabajos, ni que no lo hubiera dejado escrito". Sin embargo, "la hipótesis todavía no cuenta con una confirmación documental que permita asegurar que la alineación fue planificada expresamente".

La próxima oportunidad para observar el fenómeno será el 19 de abril de 2027, a las nueve de la mañana, cuando Thul propone volver al estadio para comprobar cómo se proyecta la sombra sobre el campo de juego y hasta dónde llega en relación con las tribunas. "La observación permitiría contrastar el resultado del modelo digital con lo que ocurre en el escenario real", indicó.

Trabajo más amplio sobre el Centenario

La investigación se inscribe en un trabajo más amplio que Thul desarrolla desde 2020 para reconstruir virtualmente el Estadio Centenario tal como era en 1930. El arquitecto señaló que, "a medida que encuentra nueva documentación, aparecen elementos del diseño original que habían pasado inadvertidos o que no están suficientemente difundidos".

Entre los descubrimientos recientes mencionó la existencia de un jardín que habría estado delante de la tribuna Olímpica y documentos que describen la forma de la planta del estadio, tal como señaló en diálogo con Revista Domingo en su edición del pasado 19 de julio. En uno de ellos encontró una comparación entre la elipse del Centenario y la planta del Coliseo Romano. Al superponer ambas formas, observó que la elipse interior del estadio uruguayo presenta una gran similitud con la del anfiteatro de Roma.

Reconstrucción virtual del Estadio Centenario. Foto cedida a El País.

Esos detalles se suman a otras investigaciones de Thul sobre la construcción original del escenario deportivo, entre ellas la altura de la Torre de los Homenajes, sobre la que ha cuestionado la cifra de 100 metros que se repite habitualmente.

La posible relación entre la sombra de la torre y dos fechas históricas uruguayas agrega una nueva interrogante a ese trabajo. Por ahora, la reconstrucción tridimensional permite identificar una alineación precisa y formular una hipótesis sobre su origen. La intención de Scasso, sin embargo, sigue siendo una incógnita que el arquitecto espera poder esclarecer a partir de nuevas observaciones y documentos.