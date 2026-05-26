El fenómeno astronómico en la avenida 18 de Julio que también coincide con una fecha patria en Argentina

Cada 18 de julio —día de la Jura de la Constitución en Uruguay— y también cada 25 de mayo — Día de la Patria en Argentina— ocurre un fenómeno que transforma por unos minutos a la principal avenida de Montevideo en un gigantesco observatorio astronómico: el Sol nace exactamente alineado con 18 de Julio y aparece detrás del Obelisco, en una coincidencia tan precisa que, según el astrónomo Gonzalo Tancredi, difícilmente pueda atribuirse al azar.

“El Sol no faltó a la cita este 25 de Mayo, y a las 7:39 se alineó con la Avda. 18 de Julio, saliendo por detrás del Obelisco. Éramos solo una pareja y yo. Esperemos que el 18 de Julio, cuando vuelva a alinearse, seamos cientos, como el año pasado”, expresó el investigador, junto a una imagen.

El Sol no faltó a la cita este 25 de Mayo, y a las 7:39 se alineó con la Avda. 18 de Julio, saliendo por detrás del Obelisco. Eramos solo una pareja y yo. Esperemos que el 18 de Julio, cuando vuelva a alinearse, seamos cientos, como el año pasado. pic.twitter.com/IKJtVaoQNe — Gonzalo Tancredi (@GonzaloTancredi) May 25, 2026

Tancredi detalló a El País que cada 18 de julio el Sol sale con un acimut de 65°, es decir, el ángulo medido sobre el horizonte desde el norte geográfico hacia el este, utilizado para determinar la dirección exacta de la salida del astro. Según indicó, ese día el ángulo coincide de forma precisa con la orientación de la avenida 18 de Julio en el tramo comprendido entre Bulevar Artigas y Javier Barrios Amorín.

El astrónomo supone que la alineación no sería casual sino “totalmente calculada”. Explicó que una variación mínima, de apenas uno o dos grados —como ocurre algunos días antes o después— “desconfigura por completo la alineación”.

Amanecer en Av. 18 de Julio, salida del sol sobre el Obelisco viendolo desde la principal avenida, en el barrio Tres Cruces de la ciudad de Montevideo, ND 20250718, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Un poco de historia

Al revisar las actas de la Asamblea General de la época, Tancredi identificó además la presencia de figuras vinculadas a la masonería, como Juan Benito Blanco y Cristóbal Echevarriarza. “La masonería estuvo muy presente en toda la gesta libertadora, por lo que a partir de aquí podemos entender la conexión con el Sol, un elemento muy presente en su simbología, al igual que los solsticios”, comentó. Además, revisó material sobre el trabajo para el trazado de la ciudad de Montevideo. "La investigación histórica aún no está cerrada", afirmó Tancredi.

El fenómeno fue descubierto en 2023 por Gustavo Degeronimi, quien relató a El País que el hallazgo ocurrió de manera “totalmente fortuita”. Según contó, mientras planificaba un proyecto de construcción necesitaba conocer los puntos de salida y puesta del Sol durante el año, por lo que descargó una aplicación que calcula esos movimientos astronómicos. Tras seguir explorando la herramienta, advirtió que la dirección del Sol en determinadas fechas patrias coincidía exactamente con la orientación de la principal avenida montevideana entre el Monumento al Gaucho y el Obelisco.