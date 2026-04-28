Bólido iluminó el cielo de Uruguay: así se vio la "bola de fuego" que también sorprendió en Argentina

Un fenómeno poco común pudo observarse este lunes por la noche en Uruguay y la ciudad de Buenos Aires: el pasaje de un bólido con una gran estela luminosa. El objeto celestial se ve como una "bola de fuego", porque avanza a gran velocidad y se desintegra en el aire.

Según informaron medios argentinos como La Nación, el evento presentó un gran brillo incluso en sectores urbanos con alta contaminación lumínica. El astrónomo y docente Gonzalo Tancredi explicó a El País que el pasaje de un bólido de estas características es poco frecuente y no pasa de cinco por año.

La estación del Liceo N°1 de Dolores, que forma parte de la red Bocosur (Red de Detección de Bólidos del Cono Sur), captó el momento del pasaje del bólido por nuestro país. A la derecha puede verse la Luna, como un punto muy brillante, y a la izquierda un pequeño objeto que se mueve a gran velocidad. El video fue captado a las 22:51 del lunes.

Estación del Liceo N°1 de Dolores capta el pasaje de un bólido. Foto: gentileza de Gonzalo Tancredi.

¿Qué es un bólido?

Los bólidos son una categoría particular de meteoros, que cuenta con brillo significativamente mayor al promedio. Estos se originan cuando un desprendimiento de roca o metal del espacio entra en contacto con la atmósfera a velocidades que superan los 40.000 kilómetros por hora.

Estos casos se distinguen de los meteoros convencionales por su capacidad de fragmentación: durante el recorrido, la presión y el calor pueden causar divisiones en piezas más pequeñas o incluso explosiones.

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Impactante bólido cruzó el cielo bonaerense esta noche. pic.twitter.com/AvXuI20bZa — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) April 28, 2026

Los destellos irregulares que se pueden ver en su recorrido sugieren este proceso de desintegración antes de alcanzar la superficie, en lo que se conoce como estallidos sónicos. Por esta disolución, el hecho terminó sin reportes de daños materiales en las zonas donde se registró el avistamiento.

La fricción con el aire aumenta la temperatura del elemento y produce esa luminosidad que lo hace atractivo para quienes lo observan desde la Tierra. En algunas ocasiones aisladas, partes del objeto resisten el ingreso y logran tocar tierra, momento en el que reciben el nombre de meteoritos.

Con información de La Nación/GDA