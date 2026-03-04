El telescopio James Webb detecta una "galaxia medusa": el objeto más distante de su tipo jamás visto

Un equipo de investigadores de la Universidad de Waterloo, en Canadá, ha marcado un hito en la astronomía moderna al identificar la galaxia medusa más distante de la que se tenga registro. El hallazgo fue posible gracias a las capacidades de observación profunda del Telescopio Espacial James Webb (JWST), que permitió localizar este objeto cósmico a una distancia de 8.500 millones de años luz de la Tierra, ofreciendo una perspectiva inédita sobre la dinámica del universo cuando este tenía apenas la mitad de su edad actual.

La galaxia, identificada técnicamente en el desplazamiento al rojo z = 1,156, destaca por sus características morfológicas inusuales. Se trata de un sistema que, al desplazarse a velocidades extremas a través de cúmulos de gas caliente, experimenta un fenómeno físico denominado "presión de ariete".

Esta fuerza arrastra el material galáctico hacia atrás, creando largas estelas de gas que se asemejan a los tentáculos de una medusa, donde incluso se han detectado cúmulos azulados de estrellas jóvenes formándose fuera del cuerpo principal.

El misterio de los "tentáculos" estelares en el campo COSMOS

El objeto fue localizado en una región del cielo conocida como COSMOS (Cosmic Evolution Survey Deep). Esta área es estratégica para los científicos debido a su ubicación alejada del plano de la Vía Láctea, lo que garantiza una observación libre de la interferencia de polvo y estrellas cercanas.

Según explicó el astrofísico Ian Roberts, investigador del Centro de Astrofísica de Waterloo, el descubrimiento se produjo mientras analizaban datos del JWST en busca de galaxias similares a calamares que no hubieran sido documentadas previamente. Lo que llamó la atención del equipo fue la presencia de estrellas extremadamente jóvenes distribuidas a lo largo de las colas de gas, un indicio claro de la violenta interacción entre la galaxia y su entorno.

Satélite Foto: Canva

Este descubrimiento obliga a la comunidad científica a revisar las hipótesis sobre el universo temprano. Hasta ahora, se creía que hace 8.500 millones de años los cúmulos de galaxias estaban en una fase de formación primaria donde la extracción de gas por presión dinámica era un evento poco frecuente. Sin embargo, los datos de Waterloo sugieren que estos entornos ya eran lo suficientemente hostiles como para alterar las propiedades de las galaxias mucho antes de lo previsto.

Este proceso de "despojo" de gas podría ser la clave para entender por qué existe una vasta población de galaxias "muertas" en los cúmulos actuales, transformando nuestra comprensión sobre cómo se estructuró el cosmos hace miles de millones de años.

O Globo/GDA