Eclipse lunar de marzo 2026: a qué hora y desde qué partes del mundo podrá verse la "Luna de Sangre"

El próximo 3 de marzo de 2026 tendrá lugar un eclipse lunar total, conocido como Luna de Sangre o Luna Roja. Durante este suceso astronómico la Luna llena se tiñe de un color anaranjado mientras pasa por la sombra de la Tierra. El eclipse tendrá lugar durante la noche del lunes 2 a la madrugada del martes 3.

El eclipse podrá verse de forma completa en el este de Asia, Australia, Nueva Zelanda, gran parte del Océano Pacifico, oeste de América del Norte y América Central. Por otra parte, se podrá ver de forma parcial en algunas partes de América del Sur y algunas regiones de Asia Central.

En Europa y África la visibilidad será muy limitada, ya que el evento ocurrirá cuando la Luna no está visible en el cielo nocturnos.

Luna Llena en Montevideo en la noche del martes 7 de octubre de 2025. Foto: Darwin Borrelli/El País.

¿A qué hora comienza el eclipse?

El eclipse penumbral comienza a las 08:44 UTC (Tiempo Universal Coordinado), es decir, a las 05:44 en la hora local uruguaya. Luego, el inicio del eclipse parcial tendrá lugar 06:50 y el comienzo de la totalidad será a las 08:04.

Eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026. Foto: NASA.

¿Cómo funciona un eclipse lunar?

De acuerdo al sitio web de la NASA, un eclipse lunar ocurre cuando "la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra gigantesca sobre la superficie lunar y tiñendo la Luna de un intenso color naranja rojizo. Esta alineación solo puede ocurrir durante la fase de Luna llena".

¿Cómo puedo observar el eclipse?

Para observar un eclipse lunar no se necesita equipo especial: simplemente hay que buscar un entorno oscuro, lejos de luces brillantes, para poder ver el fenómeno astronómico con mayor facilidad. Pueden utilizarse binoculares o telescopios para mejorar la visualización del eclipse.

Calendario lunar de febrero 2026

De acuerdo con el medio especializado The Sky Live, estas son las fechas en las que la Luna cambiará de fase durante el mes de febrero 2026: