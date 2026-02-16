Alineación planetaria en Uruguay: cuándo y cómo ver el fenómeno que iluminará el cielo en febrero

Una alineación planetaria será el primer fenómeno astronómico que se podrá observar por las noches, y que iluminará el cielo uruguayo hasta fines de febrero.

El astrónomo Gonzalo Tancredi explicó a El País que "hay una alineación cuando en una misma zona del cielo un conjunto de planetas se pueden observar por encima del horizonte". "Como los planetas se van moviendo esa configuración no se da siempre", aseguró.

Tancredi comentó que van a ver seis de los siete planetas del sistema solar (sin contar a la Tierra que es el octavo). Estos son: Saturno, Venus, Júpiter, Marte, Urano y Neptuno. "Las posibilidades de verlo no es tan sencilla, ya que Urano y Neptuno no se pueden observar a simple vista, por lo que es necesario utilizar un telescopio".

Además, el astrónomo sostuvo que los otros cuatro planetas (Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter) "están bastante separados en el cielo". "Sí están muy cerca del horizonte y también difíciles de observar en el momento del atardecer, porque están en dirección hacia el Sol, Mercurio, Venus y Saturno". En ese sentido, Tancredi dijo que "más alto en el cielo, hacia el Norte y en una dirección cercana al Oeste va a estar Júpiter".

"Uno podría trazar una línea entre Venus, Saturno y Júpiter y más o menos estarían alineados, pero como están distantes no es algo sencillo de poder ver. Han habido otras alineaciones más espectaculares que esta, en la cual los plantes visibles a simple vista están todos en la misma región del cielo en el amanecer o atardecer. Esto ocurre solo en el amanecer o atardecer porque Mercurio y Venus solamente son visibles en esas etapas", aseveró.