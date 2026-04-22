La NASA presenta su nuevo telescopio para ver lo invisible: enviará 11 terabytes de datos al día

La NASA (por sus siglas en inglés, National Aeronautics and Space Administration) presenta su nuevo telescopio espacial Roman que "tendrá un campo de visión al menos cien veces mayor que el de Hubble, con el que podría medir la luz de mil millones de galaxias a lo largo de su vida", según expresan en su sitio web.

El aparato plateado tiene más de 12 metros de altura, y se desarrolló durante más de una década, con una inversión de más de 4.000 millones de dólares. Se estima su lanzamiento al espacio a principios de setiembre de 2026 (a más tardar mayo de 2027), sobre un cohete de SpaceX.

Curiosidades del telescopio espacial Roman

Diseñado para explorar nuevas y amplias zonas del universo, con Roman la NASA llevará a cabo la búsqueda de exoplanetas, pero también de respuestas a grandes cuestiones físicas sobre materia y energía oscuras.

El telescopio más avanzado previo a Roman, Hubble, logró revelar que el universo se expande más rápido de lo que se pensaba. Con Roman, la NASA buscará responder las interrogantes que Hubble no alcanzó resolver.

¿Qué tecnología emplea el telescopio Roman?

Este telescopio cuenta con dos instrumentos: el instrumento de campo amplio y un coronógrafo (que bloquea la luz directa permitiendo observar lo que rodea el objeto de estudio). Gracias al instrumento de campo amplio de 300 megapíxeles, se obtendrá un campo de visión 100 veces mayor al de Hubble (es decir, una sola imagen de Roman tendrá el nivel de detalle que se alcanzaría con 100 imágenes de Hubble). Así, logrará capturar una extensión mayor del cielo en menos tiempo de observación, desde 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. El coronógrafo, por su parte, generará imágenes de alto contraste de planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Tiene como objetivo fotografiar aquellos mundos gigantes y antiguos que hasta ahora no se han podido capturar.

Nancy Grace Roman de pie junto a una maqueta del telescopio espacial Hubble en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. Foto: NASA

En principio, la misión de Roman será de cinco años, con posibilidad de extensión de otros cinco. La NASA espera que "durante los primeros cinco años de la misión, se revelen más de 100.000 mundos distantes, cientos de millones de estrellas y miles de millones de galaxias. Tras el lanzamiento de Roman, obtendremos una enorme cantidad de información nueva sobre el universo en muy poco tiempo", como declaró Julie McEnery, científica principal del proyecto Roman en el Centro Goddard de la NASA.

Nancy Grace Roman: la mujer que da nombre al telescopio

También conocida como la "madre del Hubble", Nancy Grace Roman fue una de las mayores astrónomas estadounidenses, pionera de la astronomía espacial moderna. Nació el 16 de mayo de 1925 en Nashville, Tennessee. Se graduó de la secundaria en tres años, se recibió de astrónoma en 1946 y en 1949 completó su doctorado.

Nancy Grace Roman en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA alrededor del año 1972. Foto: NASA

En su camino profesional enfrentó varios desafíos, principalmente por ser mujer. Luchó contra el dominio masculino en los roles laborales, incluso abandonando instituciones por dichos motivos. Pasó por varios departamentos en diversas organizaciones, hasta que en 1959 se convirtió en la primera mujer en un cargo ejecutivo de la NASA, como jefa del departamento de astronomía. Uno de sus mayores desafíos fue lograr que Hubble fuera aprobado por el Congreso de Estados Unidos, y por su perseverancia y dedicación absoluta a esta misión se la considera la "madre del telescopio Hubble".

Con este telescopio se descubrió la "energía oscura", algo que se pretende profundizar con Roman, donde se confirmó la aceleración de la expansión del universo. En homenaje a la doctora, la NASA dedica "el próximo gran observatorio espacial, encargado de aumentar nuestra comprensión de la energía oscura, el universo y nuestro lugar en él, a la doctora Nancy Grace Roman, la pionera de la astronomía espacial moderna, quien hizo realidad estos telescopios."