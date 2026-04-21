Asteroide "dios del caos" "rozará" la Tierra en 2029: la NASA comienza a prepararse para analizarlo

Uno de los eventos astronómicos más esperados para los próximos años será el paso del asteroide (99942) Apophis, un astro que lleva el apodo "Dios del Caos" y que se acercará a la Tierra. Se espera que esta roca espacial ilumine el cielo nocturno en tan solo tres años y pueda verse a simple vista.

En los análisis iniciales que se hicieron de este asteroide descubierto en 2004, los especialistas señalaron que había una probabilidad relativamente elevada, aproximadamente del 2,70 %, de que ocurriera una colisión con la Tierra con su paso en el año 2029. No obstante, nuevas observaciones permitieron afinar el cálculo de la órbita, evidenciando que la probabilidad de impacto con la Tierra o la Luna es muy baja.

¿En qué fecha pasará cerca de la Tierra el asteroide Apophis?

Este cuerpo celestial se posicionará a unos 32.000 kilómetros de la Tierra el 13 de abril de 2029, indicó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Esto es casi 12 veces más cerca que la distancia media de la Luna a la Tierra y más cerca que muchos satélites artificiales en órbita. La NASA lo categoriza como "potencialmente peligroso".

El astro se originó hace aproximadamente 4 mil 600 millones de años, en el cinturón principal de asteroides, entre Marte y Júpiter. Este asteroide rocoso está compuesto de materiales silicatos y una mezcla de níquel y hierro metálicos. Según con imágenes capturadas por un radar, Apophis podría tener una forma alargada y dos lóbulos, dándole la forma de un "maní".

El objeto espacial tiene un diámetro de 375 metros, lo que es comparable con la Torre Eiffel de París o el Empire State Building de Nueva York, según El Debate.

Su nombre proviene de "Apep" o "Apophis", la antigua deidad egipcia en forma de serpiente relacionada al caos, la oscuridad y la destrucción. El nombre fue aprobado en 2005 por el Grupo de Trabajo para la Nomenclatura de Cuerpos Menores de la Unión Astronómica Internacional.

Misión de la NASA para examinar al asteroide

Para estudiar de cerca este objeto interestelar, la NASA ha enviado a OSIRIS-APEX, una sonda que llegará a Apophis en junio para iniciar una misión de 18 meses con el objetivo de documentar y cartografiar su superficie, además de analizar su composición química.

Representación del asteroide Apophis. Foto: NASA

Luego de sobrevolar cerca de la Tierra en 2029, sobre los continentes de Europa, África y Asia occidental, este gigante objeto celeste volverá en el año 2036. El astro solo será visible por una sola noche a simple vista, sin telescopio o binoculares.

Se espera que la misión OSIRIS-APEX alcance al asteroide en los últimos días de abril de 2029 y lo observe durante 18 meses. A partir del 2 de abril de 2029, utilizará cámaras para capturar imágenes del asteroide mientras la nave se aproxima.

Apophis brindará la posibilidad de profundizar en el conocimiento sobre la formación de los sistemas solares y los planetas, indica El Debate. Lo que el equipo descubra acerca de este asteroide podría ofrecer datos valiosos, no solo sobre él mismo, sino también para avanzar en la investigación de la defensa planetaria, considerada una prioridad fundamental para la agencia espacial.

Cómo se podrá observar a Apophis cuando se acerque a la Tierra

Este asteroide será visible a simple vista cuando pase en 2029, sin tener que utilizar telescopios u otros equipos. La Agencia Espacial Europea informa que se podrá observar mejor en cielos despejados y oscuros en gran parte de Europa y África y partes de Asia. Tendrá alrededor de dos mil millones de personas como testigos.

Asteroide Apophis pasará a unos 32.000 kilómetros de la Tierra en 2029.

Con información de El Universal/GDA